台中市街頭處處懸掛「科技執法偵測中」的看板，市議員李天生7日質詢批評，市民們看的一頭霧水，根本搞不清楚是什麼，製造用路人困擾，要求市府改進明白標示。台中市警局指出，希望嚇阻違規行為發生，導正駕駛人正確的用路觀念，改善交通事故情形。

李天生今天在市政總質詢時，秀出一塊懸掛「科技執法偵測中」的看板照片，他當場問相關局處這個科技執法偵測是哪一個局處掛上？是偵測啥東西？交通局及衛生局都表示不是他們懸掛，警察局則表示是偵測違規停車。

市議員蔡耀頡表示，這是偵測超速的，不是偵測違規停車。李天生說，連市府都不知道民眾怎會知道？要求環保局若懸掛應明白寫出偵測噪音，不要只寫「科技執法偵測」，要讓民眾知道是在偵測什麼，才不會讓人一頭霧水。

警察局表示，北區三民、崇德、五權、錦南五岔路口為中市10大易肇事路口，鄰近中國醫藥學院、中友百貨、一中商圈等人潮聚集地，因此行經該路口的車流量龐大，且呈現非對稱線形，常有車輛不遵守交通標誌標線號誌管制行駛導致事故頻傳，統計平均每年有90件以上的交通事故發生。

警察局指出，為防制車輛不遵守標誌標線號誌管制行駛的交通事故發生，警察局規劃在該路口建置多功能執法設備，導入AI科技執法，偵測違規態樣包含「闖紅燈」、「跨越雙白線」、「機車未依規定兩段式左轉」、「未依標誌、標線、號誌指示行駛」、「機車行駛行人穿越道」等違規行為，並於現場設置警示牌面提醒用路人遵守相關交通規則，希望嚇阻違規行為發生，導正駕駛人正確的用路觀念，改善交通事故情形。

警察局強調，路口科技執法設備目前為測試階段，尚未開始執法，市府將持續進行設備測試，確認設備運作正常後將正式對外公布實施日期。另外，近來有民眾反映「科技執法偵測中」牌面文字無法清楚了解其含意，警察局將參考各界意見調整牌面文字內容，使其簡單明瞭提供民眾了解。