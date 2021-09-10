有鑑COVID-19疫情帶來的重創，拜登政府端出一套650億美元（約新台幣1.8兆元）的計畫，讓美國能對付COVID-19之後的下一次生物威脅。

CNBC報導，美國總統拜登的科學顧問、白宮科技政策辦公室（OSTP）主任藍德（Eric Lander）3日向媒體介紹計畫背景時指出，下一次大流行很可能與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「大不相同」，因此美國政府現在必須做好因應日後所有病毒威脅的準備。

這份27頁、題為「美國因應大流行準備：改革我們的能力」（American Pandemic Preparedness: Transforming Our Capabilities）的計畫，要求在未來10年投資數以十億計美元，以改進疫苗、療法及公衛基礎設施，強化國家的即時監測能力，升級可供對抗多種不同病原體的個人防護裝備。

官員們表示，有鑑當前疫情估計已造成美國經濟產值損失16兆美元，呼籲投資650億美元因應已是「很節制」。

報告內文指出，美國必須從根本上改革預防、偵測和快速應對流行病和生物威脅嚴重後果的能力。

相關作為包括投資於關鍵科學領域—疫苗、治療、診斷和預警—以及在加強疾病監測、衛生系統、過負荷能力、個人防護裝備 （PPE）創新、生物安全與保障、監管能力和全球大流行防範方面的相關投資。