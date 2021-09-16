F-35隱形戰機

美國眾院軍事委員會警告，F-35至今令人瞠目結舌的成本將成為阻礙，可能讓它無法跟上中俄防空系統進展的腳步。

據《星條旗報》（Star and Stripes）16日報導，眾院軍事委員會支持2022年國防政策法案中達3980億美元（近11兆台幣）的F-35採購案。它說，一旦這款隱形戰機最後獲得關鍵軟體升級，將可以在高端並十分具爭議性的突發狀況中，用來因應對付美國，或外國夥伴與盟友的先進聯合防空系統。

然而，軍事委員會也質疑，超過20年來，目標過高的開發和生產時間表，卻導致比預計更長的時間，還有遠比預計更高的成本，但卻沒徹底達到國防部所要求的戰力。隨著對手進展較預期的迅速，構成可匹敵的挑戰，眾院軍事委員會說，它不確定F-35能不能充分進化，以在可能爆發戰鬥的地區，因應未來可預期的威脅。

雖然委員會並未點明它所擔心的對手，但五角大廈官員指出，中方是主要的威脅，而俄羅斯的舉行也令人憂心，才促使美國進行相關投資。而眾院軍事委員會的觀點反映出，F-35在模擬對抗中俄最具挑戰性的防空系統時，仍然沒有展現出它該有的戰力。

五角大廈在10月1日開始的2022會計年度預算案中，要求採購85架F-35，較今年的79架多。可是眾院軍事委員會刪掉5架，授權採購80架，而參議院軍事委員會又加了6架，最後眾院撥款委員會還是通過85架。