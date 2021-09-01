國防教育課程也能變得很有趣！明道中學教官詹宗龍自稱是「熱血教官」，為培養學生自學、實踐能力，他特別將學思達教學方式融入課程，藉以翻轉外界對國防課的刻板印象，獲得教育部110年師鐸獎。校方表示，包括去年音樂科教師陳加南、今年詹宗龍獲獎，明道創校至今已有7名教師獲獎。

提到自己的教學理念，詹宗龍說，他小時候曾因學習感到挫折，特別理解學生們遇到的種種困難，便決定將學思達教學方式融入課程，藉以培養學生的自主學習、口語表達、資料收集、批判思考等能力，誘發學生學習動機，讓國防課變得好玩，甚至有學生上傳成為學習歷程檔案。

詹宗龍舉例，他針對108課綱設計「海洋議題」，並將其融入全民國防課程教案，榮獲全國教師教學檔案製作競賽佳作。此外，詹宗龍也自行開發新教案，並分享到ShareClass平台，創下萬次下載紀錄。

值得一提的是，詹宗龍還自創一套「定額報數分組法」，他說，經常在進行分組活動時，總會出現落單學生，幾經思考，決定請學生寫「毛遂自薦短文」，再透過隨機定額報數的方式分組，幫助對溝通、人際關係不擅長的孩子們重拾信心，也幫助大家看到彼此的優點。

多年來，詹宗龍已多次獲得外界肯定，校方指出，他在明道中學服務8年期間，已連續5年獲教育部評定「教育服務役績優認輔教官」，並當選108年全民國防教育傑出貢獻獎。此外，詹宗龍還以獨創主題式學思達教學模式，協助108新課綱編撰，被學生稱為教育不遺餘力的「狂熱分子」。