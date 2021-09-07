TA：高階經理人、領導者，以及對企業管理與經營有需求者

今天，許多問題的根本原因在於，我們根深柢固地相信，企業唯一的職責就是創造最大「股東價值」。米爾頓.傅利曼（Milton Friedman）或許是推廣這個觀念最有影響力的知識分子。他曾說：「企業唯一的社會責任，就是善用資源做提高利潤的事。」從這個觀點出發，不難看出為何有人認為關注長遠目標或公眾利益不僅不道德，可能還不合法，甚至是行不通。

無庸置疑，資本市場和商品市場是無情的，衡諸當前情勢，我們對股東價值極大化的執著極為危險。不只對社會和地球造成傷害，也對企業的健全構成威脅。圖靈藥廠（Turing Pharmaceuticals）炒作達拉匹林（Daraprim）的事件，就充分說明了我們不顧一切追求利潤所付出的代價。

2015 年 9 月，只有兩項產品的小型新創公司圖靈藥廠，宣布將學名藥（即過了原廠藥專利期的藥物）達拉匹林的價格從每錠 13.50 美元調漲至 750 美元，漲幅超過五十五倍。達拉匹林普遍用於治療愛滋病引起的併發症，生產成本每錠約 1 美元，沒有競爭廠商，想買達拉匹林的人只能跟圖靈購買。

此舉引發媒體一片譁然，圖靈執行長馬丁.希克瑞里（Martin Shkreli）遭千夫所指，在新聞中宛如過街老鼠，人人都討厭，他卻毫無悔意。被問到會不會改變主意時，他回答說：「我本來想把價格調得更高⋯⋯我大可以調得更高，幫股東賺更多錢，這是我最重要的職責⋯⋯沒有人願意說出口，沒有人覺得驕傲，但這就是資本主義社會、資本主義制度、資本主義的遊戲規則，投資人對我的期望是把利潤提到最高，不是降到最低，也不是提高一半，或提高 70%，而是利潤曲線的 100%， MBA 課程都是這樣教的啊。」

我們都很希望希克瑞里是特例。他確實是個怪咖，目前已因欺騙投資人的錢入獄，但他赤裸裸地說出了企業唯一重要的事是「盡可能賺更多錢」，這背後代表了什麼? 價格飆漲的學名藥還不只達拉匹林。2014 年，另一家學名藥生產商蘭內特公司（Lannett）把治療精神分裂症、被世界衛生組織列為最基本藥物的氟芬那辛（Fluphenazine），從 43.50 美元調漲到 870 美元，漲幅二十倍；威朗藥廠（Valeant）把兩種主要心臟藥物硝普鈉（Nitropress）和普樂他諾（Isuprel）的價格提高了五倍多，據說公司的毛利率因此高達 99% 以上。

這種行為肯定是錯的，難道剝削重症患者是經理人的職責? 普渡製藥（Purdue Pharma）因為大力推廣處方止痛藥奧施康定（OxyContin），短期利潤豐厚，但也造成無數美國人嚴重的藥物成癮問題。難道這代表它的決策是對的、這是一門好生意? 企業是不是得堅守追求最高利潤的責任，即便知道這幾乎一定會對顧客、員工或整個社會產生嚴重的負面後果? 舉例來說，自2015年12月《巴黎氣候協定》簽署以來，全球化石燃料公司花了超過 10 億美元進行遊說，反對限制溫室氣體排放，用遊說來支持放任地球升溫的做法，短期內或許能創造最大股東價值，但從長遠來看這真的好嗎?

如果真的一心只在乎利潤極大化，那麼企業不但要哄抬藥品價格，還要把海裡的魚撈光、放任氣候失控、抵制任何足以增加勞動成本的措施（包括對教育和衛生的支出），還有我最喜歡講的——操縱政治的走向。就像下面這幅漫畫所說的：「沒錯，地球已經毀了，不過在那段黃金歲月裡，我們曾為股東創造出很高的價值。」

商業世界的思維並非一向如此，我們對股東價值的執迷是相當晚近的事。哈佛商學院第一任院長艾德溫.蓋伊（Edwin Gay）曾經說，該學院的宗旨是培養出「用正當手段賺取合理利潤」的領導者。直到 1981 年，商業圓桌會議還發布過一則聲明，當中提到：「企業與社會是共生關係，企業作為社會的一分子，對社會是否負責決定了它能不能長久生存，擁有既賺錢又負責任的企業，才有健全的社會。」

(本文摘自《重新想像資本主義》/天下雜誌出版)

【內容簡介】

誰說永續、獲利只能二選一？

本書為投資人和企業經營者提供實際作法

全面實踐ESG，打造兼具永續與獲利的新商模

曾經帶動經濟成長、創造榮景的資本主義，如今也讓我們付出慘重代價：氣溫持續上升、信任不斷下降、價值體制崩壞，企業背負著惡名，也飽嚐苦果，需要新的經營模式來化解危機！

本書作者、名列哈佛大學25位「校級教授」之一的韓德森，是當今研究環境、社會、公司治理（ESG）領域的權威，她指出，「為了賺快錢，我們正在摧毀世界、破壞社會的根基。在整個系統分崩離析之前，我們必須跨越股東價值極大化的簡單思維。」

韓德森以其在經濟學、心理學和組織行為方面的嚴謹研究，加上過去15年來與Nike、IBM、聯合利華、沃爾瑪、豐田汽車等多家企業合作的結果，找出可以在獲利的同時也兼顧永續，並為社會的公平與正義負起責任，甚至可以賺更多的具體方法。

書中援引不同產業、不同規模的大量實例，為經營者提供價值理念、金融財務、公司治理、領導力，乃至社會體制等面向上的變革新方向。包括：

將「利社會」納入企業願景；

視員工為事業夥伴，打造共同使命；

奉行ESG永續指標，削減投資人權力；

與同業、供應鏈、第三部門結為同盟；

重建體制、整頓政府。

而身為個人，當然也能發揮影響、成為改變的力量。就從累積生活中微小的行動開始，包括：想想自己生命中最重要的是什麼；身體力行地做對環境有益的事；把價值觀融入工作中；進入政府部門工作；加入你認同的政治團體，為理念發聲；好好照顧自己，也要記得樂在其中。

【作者簡介】瑞貝卡．韓德森 Rebecca Henderson

韓德森是哈佛大學商學院教授暨哈佛氣候變遷專案小組共同主席，身兼美國國家經濟研究局研究員、英國國家學術院院士，名列Thinkers50 （2015）「最具影響力的改造資本主義思想家」。她是當今研究環境、社會、公司治理（ESG）領域權威，也是引領企業組織變革和策略轉型的先驅人物，曾在MIT史隆管理學院教授組織創新長達20年。

哈佛商學院僅有25位「University Professor」（校級教授），韓德森名列其中，並獲頒「麥克亞瑟教授」的殊榮。她是IBM、Motorola、思科、禮來、聯合利華、P&G等財星500大公司的顧問，曾任生技醫藥公司安進、愛德士（Idexx）、聯合利華董事。

韓德森見解獨到、說服力強，她在哈佛商學院開設的「Reimagining Capitalism」課程，備受好評，也是本書內容的原型。書中精闢解讀她第一手見證的企業永續轉型案例，這些企業因爲轉向永續發展的思維，不僅開拓了企業的視野，更建立起顧客、員工和供應商的信任感和參與感，創造新一波成長曲線。

【譯者簡介】張靖之

台灣大學中文系畢業，輔系人類學，英國劍橋大學漢學碩士，曾任雜誌主編、叢書主編及版權總監。近期譯作有《氣候緊急時代來了》、《馬格蘭的街拍智慧》、《艾力克．克萊普頓自傳》、《如何避免氣候災難》（合譯）等。熱愛文字、真理及大自然，關注氣候與環境議題，賜教信箱：[email protected]