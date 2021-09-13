根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場總買超為276.27億元，另統計自年初至9月10日止，外資累計賣超為4390.89億元。外資總持有股票(包括原始股東持股及自集中市場買進之持股)市值為23兆6596.30億元新台幣，占全體上市股票市值的44.37％。

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為中鋼，群創和長榮。