上週外資集中市場買超276.27億元 買超中鋼最多 賣超聯電最多 13:162021/09/13 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場總買超為276.27億元，另統計自年初至9月10日止，外資累計賣超為4390.89億元。外資總持有股票(包括原始股東持股及自集中市場買進之持股)市值為23兆6596.30億元新台幣，占全體上市股票市值的44.37％。 就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為中鋼，群創和長榮。 台中市議員提案自購疫苗獲議會三讀通過 衛生局：現階段窒礙難行 外資連三周買超台股 合計達1412億元 #外資 #集中市場 #買超 #上週 #27 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市加發2000元現金 擬用投開票所模式發放 12:232021/09/13 生活 實登2.0預售屋換約轉手免揭露 內政部：防哄抬價格 04:102021/09/13 財經要聞 中秋宅家烤肉這樣吃好料 嚴選豬肉 創意料理不怕胖 11:002021/09/13 生活 網紅流量變現效益發酵 美而快8月合併營收2.42億元 13:002021/09/13 財經 買氣飆升 板卡三雄報價喊漲 04:102021/09/13 產業．科技 國光生疫苗獲印尼核准臨床試驗 股價飆漲逾9％逼近漲停 09:242021/09/13 財經 金鋼撐盤 台股季線失而復得 千金股祥碩跌停 13:452021/09/13 財經 百仕通終止收購 SOHO中國急挫近四成 11:582021/09/13 財經 蘋鏈失寵 歌爾聲學遭外資狂賣 04:102021/09/13 全球財經 蘋果發表會聚焦穿戴裝置 台廠、立訊持續競爭 12:182021/09/13 國際 《專訪》擴大電商業務品項 美而快盼挑戰年營收百億元(3-3) 09:282021/09/13 財經 財經熱門新聞 退撫新制採確定提撥 年底拍板 2023年7月起 新進公務人員適用 - 財經焦點 - 中國時報 內外資：中鋼每股配息上看3元 鋼鐵人 殖利率有甜頭 - 財經要聞 - 工商時報 高運價逼死貿易商、貨主 外媒爆航運市場驚悚內幕 - 財經 2年後公務員退撫制度比照勞工？他看傻眼：這樣誰要考 - 財經 中芯砍單高通 聯發科撿到槍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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