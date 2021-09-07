【愛傳媒簡秀枝專欄】夕陽餘暉中的矮樓綠茵，詩意盎然！

第二次到彰化台豐高爾夫球場，欣賞葡萄牙建築師阿爾瓦羅．西薩（Álvaro Siza，1933-）作品，還是驚喜連連，低調樸實的建築體，完全融入碧草如茵的地景中，流露出滿滿的鄉野風情。

台玻集團砸了新台幣15億元，邀請1992年獲國際普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）建築師阿爾瓦羅．西薩（Álvaro Siza）重新設計台豐球場，留下了這位88歲建築耄耋在台灣的第一件作品，豐富了中台灣的建築風華。

這也是台玻總裁林伯實、徐莉玲夫婦，對傳統企業文化的一項大手筆突破，對保守殷實的台玻集團來說，意義非凡。

台豐高爾夫球場佔地約70甲，早在1960年代間，台玻創辨人林玉嘉，經由中國農村復興聯合委員會介紹購入，當時臺灣農產外銷興隆，最早的構思在中台灣的大片土地上，種植無花果，製成果汁後外銷。

後來，種植成果未能實現，熱愛運動健身的林玉嘉，感受到臺灣經濟已屆起飛階段，喜歡打高爾夫球的人，越來越多，而當時臺灣僅有淡水、台北及林口三座球場，且集中在北部，他心念一轉，提倡高爾夫球運動正是好時機，因此，把土地轉開發為高爾夫球場，回饋社會。

當時已達耳順之年的林玉嘉，於1977年投資興建，1981年完工開場，迄今正好滿40週年。球場經過多次球道改善，週邊景觀整建，草坪甚至全面更新為Tif Eagle（老鷹草）草種。

阿爾瓦羅．西薩為了賦予該座老球場新生命，多次來台，觀察附近生態，最後以結合地景風土，打造台豐高爾夫球場的兩座主建築「西薩會館」與「嘉卿會所」，以及台玻創辨人林玉嘉、林蔡卿卿在北台灣的「紀念墓園」。

中台灣目前是擁有最多位普立茲克國際建築獎得主作品的區域，包括華裔美籍建築師貝聿銘、日本籍建築師安藤忠雄（Tadao Ando）、伊東豊雄（Toyo Ito）、妹島和世（Sejima Kazuyo）、法國籍建築師克里斯蒂安·波宗巴克（Christian de Portzamparc，1944-）、法蘭克．蓋瑞（Frank Owen Gehry），以及由3位西班牙建築師拉斐爾．阿蘭達（Rafael Aranda）、卡莫．皮格姆（Carmen Pigem）和拉蒙．比拉爾塔（Ramon Vilalta）所組成的RCR團隊等，再加葡萄牙裔的阿爾瓦羅．西薩，可說星光閃閃，相互輝映。

阿爾瓦羅．西薩善用台豐高爾夫球場既有的大片山丘綠地，沒有加入太多硬體干擾，兩座主建築「西薩會館」與「嘉卿會所」，都以低矮形式，隨地景延伸，配合人工湖，頗能吮吸生態靈氣，與晨曦同哼、夕照共舞，呈現更多不必言說的靜謐之美。

作者為典藏雜誌社社長

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