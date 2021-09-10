眼見班西蒙斯繼續跟七六人鬧到不可開交，「俠客」歐尼爾不禁在巴克利播客節目當中痛批，「班西蒙斯，你沒有那麼好！在這個聯盟你想要成為一名優秀的球員？還是一名偉大的球員？但你一點也不偉大，如果你想進一步成長，你必須讓自己變得偉大。」

「如果你真心想要變得偉大，你就必須真正提升自己的比賽水準，」歐尼爾表示，「不要天天在社群媒體秀出你的法拉利，或是你跟哪個嫩模在約會，當你為了費城、波士頓、洛杉磯、邁阿密這些帶著努力標籤城市打球，沒人會在乎你的私生活。」

「人們只想看到你努力訓練且把球賽打好，」歐尼爾說，「東區準決賽G6我在現場，當這個男人完全不看籃框的時候，我第一眼觀察的就是對方眼神，班西蒙斯眼神充滿恐懼，不是害怕打球，而是怕別人對他犯規形成罰球，他該趕緊忘記這些。」

巴克利當然也不會放過「補刀」機會，「我對班西蒙斯很失望，當你給球員破億合約，他卻只在場上呆呆運球，你對他的要求只有希望他變好而已，他的回答卻是不想繼續待在這裡打球了，無論作為球員或粉絲，他都讓我感到很失望，我們只想讓他學會投籃。」