兩年前以選秀狀元身分加盟NBA鵜鶘隊的錫安威廉森，雖然在球場上威風八面，但他私底下卻和前經紀公司鬧翻，雙方對簿公堂，一審錫安威廉森敗訴，二審大逆轉，錫安威廉森勝訴，無須賠償對方1億美元天價金額。

這段官司得回溯到2019年4月，當時錫安威廉森與巔峰體育經紀公司簽訂5年合約，但在錫安威廉森決定投入NBA選秀會之後宣布與經紀公司解約，理由是他和經紀公司簽定的是非法合約，巔峰經紀公司沒有獲得球員工會的證明，也沒有在北卡羅來納或是佛羅里達州註冊運動員經紀人的資格。

錫安威廉斯的解約動作惹怒了經紀公司負責人吉納，去年5月將錫安威廉森狀告上法院，並且索賠1億美元，並且揭露錫安威廉森的雙親曾有過非法獲利的行為，要求錫安威廉森配合接受調查。

錫安威廉森的法律顧問立刻申請保護令，雙方在法庭上對質，錫安威廉森團隊在一審敗訴，經過上訴後，今日二審逆轉勝訴，這起官司也終於劃下落幕。

錫安威廉森是鵜鶘隊的當家球星，上賽季繳出場均27分、7.2籃板、3.7助攻，投籃命中率高達61%。除此之外還順利入選全明星賽，打法非常兇暴，但他極少抱怨裁判的執法尺度，獲得龐大球迷支持，如今已是聯盟公認最有潛力的超級球星。