新北市永和區某里近兩周爆出3例確診，均為獨立個案，新北市衛生局今晚（9日）安排機動篩檢隊進駐，提供快篩+PCR檢驗，鼓勵民眾前往篩檢，阻斷隱形傳播鏈。

新北市衛生局觀察分析確診案發現，永和區近兩周出現3例確診，儘管均為獨立個案，但衛生局謹慎以對，除針對接觸者擴大匡列採檢並進行環境清消外，為斷絕可能潛藏於社區中的隱形傳播鏈，分別於8/9晚間在山北活動中心及8/10-8/12連續3天在永和仁愛活動中心安排機動篩檢隊進駐，提供快篩+PCR檢驗，鼓勵該區域民眾前往篩檢。

衛生局指出，永和機動篩檢隊服務地點在永和仁愛活動中心，配合社區民眾上班工作時間需求，服務時間調整為8/10-8/12，將分2個時段，時間為下午1時30分至下午4時及傍晚5時30分至晚間8時，鼓勵民眾只要有疑慮都可以前往篩檢，提醒記得攜帶健保卡及身分證。

衛生局強調，儘管個案數下降，仍不可掉以輕心，透過擴大篩檢、精準疫調一步一步踏實將防疫工作做到位，以早日讓民眾回到健康平安的安全生活型態。

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