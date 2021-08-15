新北市今天確診僅增加1例，為一名在市場從事廢衣回收的女性，目前仍因感染源不明釐清當中。目前全國疫苗量嚴重短缺，政府採購的24.9萬劑莫德納疫苗下午3點多將抵達台灣，但指揮中心已表明要保留部份劑量給第一類醫護人員施打第二劑使用，因此新北疫苗仍呈現告急狀態。下午三點侯友宜將有最新說明。

直播》新北＋1感染源不明，侯友宜最新說明。

侯友宜說，今日新增1例，為新莊個案，此個案於12日前往醫院陪看病，經篩檢確診，CT值達37疑屬舊案，仍然須謹慎面對，其接觸者為8人、居家隔離8人，而此案同住家人PCR檢測均是陰性，但仍需嚴正已待。

侯友宜指出，針對永和某社區群聚案，截至14日為止，累計1869人篩檢，仍維持原先2人陽性，可以說是有效控制此案，但仍鼓勵有疑慮的市民朋友出面篩檢，全面阻斷潛藏的隱形傳播鏈，一個一個把他揪出來。

新北市府呼籲，中央在疫苗不足下，但一定要把疫苗量算清楚，並對外要跟民眾說清楚，否則會耗損國人對政府的信任感，並針對已簽約的國際廠商積極催貨，不要耗損民眾對政府的信任。