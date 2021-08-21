【愛傳媒黃珊珊專欄】這幾天都發生很多打過兩劑疫苗的確診者，尤其是境外移入的案例，很多都打過2劑BNT疫苗，回國前有陰性證明，但是到機場採檢後仍然確診，8月19日確診的孕婦雖然也打了2劑默德納疫苗，雖然第二劑接種還沒超過14天，但是很清楚的是，打過疫苗也不能保證不被感染！

台北市的疫苗第一劑疫苗覆蓋率雖然已高達50%以上，但是第二劑接種比例還是個位數，首都生活圈，有很多其他縣市的民眾都在台北市工作，互相傳染的機率比其他縣市高很多，尤其是我們有綿密的大眾運輸，人與人之間的接觸密集，感染機率還是比較高！

從每天看到的案例，其實我覺得防疫工作跟疫苗一樣重要，三級管制大家都很緊張小心，所以吃飯很小心，上班也很注意，自從解封降級以後，不明感染源的案例明顯增加，可能跟同事家人之間的相處也放鬆警戒，所以疫苗可能不是萬靈丹，每天對自己的防疫防護可能更重要！

現在都在忙中元普渡，接下來就是中秋節與年底購物百貨週年慶，其實只要防疫工作不鬆懈，也希望大家盡量可以正常生活！

作者為台北市副市長

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