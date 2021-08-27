BNT疫苗8月底提前到貨，自購的26.5萬劑AZ疫苗也今天到貨，新北市副市長劉和然今在疫情說明會上表示，不管是國際疫苗進口或國產疫苗的研發、疫苗施打，討論很多，民眾有很多不滿跟相當多情緒，這麼多風風雨雨，對民眾來說不希望有政治考量跟私心，認為在疫苗施打，民眾有三要，「要安心」、「要公平」、「要明確」。

劉和然說，疫苗施打部分，民眾要的是安心，疫苗施打是可信任，疫苗施打期程是有節奏的，知道自己有2種以上疫苗選擇非唯一；希望在施打過程中不管是專案處理或依年齡層往下施打，要的是公平；要的是明確，國際疫苗不管進口是否耽擱或有阻礙，既然政府讓我選擇，想知道哪時候可以打到。

劉和然提醒中央政府，除國產疫苗在施打，另有AZ跟BNT進來，上次第四輪 疫苗算的精準，有很多38歲以上朋友無法如期預約，新北有約7萬多人，未來預約有無補救作法？及推動學生專案過程中，不要忽略18歲以上年輕人，他們已經等很久了，還有唯一登記施打莫德納的400萬人，到底何時能夠打到能得到明確資訊。

劉和然並說，陸續接到不少家長反映擔心孩子入伍後，只能打某一種疫苗，雖然部長宣示不會強迫只有一種疫苗選擇，不明確訊息、不安心制度，中央政府應要好好去做，政府最重要的是讓民眾安心，讓國人放心施打疫苗。