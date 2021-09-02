類固醇俗稱美國仙丹，能止痛、消炎，臨床用途很廣。日前女星丁國琳因為腳傷，為軋戲而施打類固醇止痛，結果暴肥、水腫。醫生指出，類固醇用得好是仙丹，用不好是毒藥，要注意類固醇使用後的戒斷症狀。

●女星因腳傷施打類固醇 結果水腫、肥了一圈

女星丁國琳是有名的美魔女，保養得宜，但日前透露她因腳骨裂，為了拍戲只能打局部類固醇止痛，結果暴肥10公斤。過去一般人都認為，服用類固醇會有水牛肩、月亮臉等副作用，但局部注射的類固醇也會有這個問題嗎？

類固醇可說是台灣人愛用藥之一，健保署的藥品使用量分析資料顯示，2019年醫生開立類固醇，光是皮膚科開立各類含有類固醇外用藥的數量就超過2800萬劑，復健科常用來消炎的Triamcinolone針劑則有近84萬，還不包括其他專科如風濕免疫科、耳鼻喉科、眼科等等。

土城醫院復健科主治醫師陳渝仁表示，骨裂一般伴隨肌腱、肌肉、韌帶受傷，但骨頭不會覺得痛，痛覺是來自周邊組織的發炎反應。如果患部有積血、積水，可以用針筒抽出液體，再施打局部類固醇來抑制發炎、止痛。

「但只限於緊急、短期使用，」陳渝仁表示，類固醇消炎效果顯著，長期局部施打類固醇，會讓施打部位的組織變脆、承受重量或外力的能力變差，「例如足底筋膜炎，很多人會要求醫師打類固醇止痛，打久了有可能導致足底筋膜斷裂。」

而丁國琳施打局部類固醇而暴肥、月亮臉，如果在沒有其他疾病情況下，例如類風濕性關節炎，這種情況是不被允許的，「局部止痛消炎是緩釋型類固醇，會停留在患部慢慢釋放藥效，全身性反應的機率很低，一般人3個月打1次不大會有問題，」陳渝仁推測，丁國琳可能為了軋戲、沒時間看醫生只能先靠類固醇止痛，長期下來導致全身性水腫和月亮臉。

陳渝仁也進一步補充，這種局部施打的類固醇和治療風濕免疫疾病的類固醇不同，風濕免疫疾病因為是全身性的疾病反應，因此，對身體的影響也比較大，出現副作用機會也比較高。

打類固醇能抑制發炎，但治標不治本，如果是周邊組織受傷，那麼用增生療法治療，搭配止痛藥，疼痛就會慢慢降低，也可以擺脫類固醇，「增生療法不是一兩天就能夠看到效果，很多病人想立即見效，都會強烈要求醫師打針，其實是不太正確的。」

外用類固醇出現水牛肩、月亮臉的機率不高，但副作用是皮膚會變薄、容易瘀青或皮下出血，想停用類固醇也要遵循醫師指示，避免出現戒斷症狀。(圖片來源 / Shutterstock）

●停用類固醇皮膚搔癢、如火燒般疼痛 避免類固醇戒斷問題要注意3點

皮膚問題也常使用類固醇來治療，日前有一名英國女子因長期使用類固醇來治療濕疹，病情好轉後因怕上癮而停藥，反而讓病情惡化，出現全身發紅如火燒、掉髮及暴瘦等戒斷症狀。

一般來說，外用類固醇比口服類固醇更容易有戒斷問題，雖然產生月亮臉、水牛肩的機率較低，但有皮膚變薄、微血管擴張等副作用。

台灣實證醫學會理事長、長庚醫院皮膚科主治醫師紀景琪醫師表示，門診有時會碰到因停用類固醇而造成病情惡化、出現搔癢和燒灼感而就醫的人。

會出現戒斷症狀，是因為突然停用抑制發炎的類固醇，發炎症狀反彈而更嚴重。這也與類固醇強度有關，超強效和強效的類固醇例如clobetasol、betamethasone dipropionate比較容易有戒斷問題。

類固醇不能隨意停用，醫師會慢慢減藥、改用非類固醇的藥物治療皮膚，例如原本每天擦2次類固醇，變成1天只擦1次並搭配非類固醇藥膏，視情況再完全停用類固醇，期間口服抗組織胺和使用保濕乳液來緩解搔癢、強化皮膚屏障。

除了不要自行購買、亂擦類固醇、遵循醫師指示用藥之外，紀景琪還建議3點要注意：

1.強效類固醇1天最多擦2次，擦太多次不一定有療效且副作用更大。

2.患部發紅、粗糙時擦，如果患部已經色素沉澱、摸起來平滑就不要擦。

3.只擦患部就好。很多人會擦到旁邊正常的皮膚，這樣會增加副作用的風險。