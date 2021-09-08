COVID-19屬於呼吸道疾病，也讓呼吸系統比較脆弱的氣喘患者憂心，是否容易染疫，甚至是重症、死亡的高危險群。中國醫藥大學附設醫院睡眠醫學中心主任、胸腔暨重症科醫師杭良文表示，需視氣喘的嚴重與控制程度，若控制良好，則可以降低相關併發症、減少COVID-19重症或是死亡的機率。

●氣喘控制良好者 染疫重症機率比常人低

氣喘病患若感染COVID-19 可能會比正常人來說產生更多併發症，反之，杭良文主任說明，但若氣喘良好，則可以降低相關併發症、減少COVID-19重症或是死亡的機率。

●室內外溫差大 容易誘發氣喘發作

近期天氣炎熱，室內常開冷氣，進出溫度差異達攝氏7度以上，容易誘發氣喘。急性發作時依其嚴重的程度可能出現呼吸困難、喘鳴音、胸悶和咳嗽等，有些氣喘患者會出現多痰，與染疫時的症狀很難區別。

杭良文主任提及，若有至門診就醫，都會以影像學直接檢查是否有肺炎情況，有的話直接進行PCR檢測，因此有相關症狀，建議患者趕快用藥，若一天內未改善再就醫檢查。

●最新的治療指引 不建議單獨使用短效性擴張劑

急性發作時，杭良文主任強調，最新的治療指引，已不建議單獨使用緩解型藥物，應該平常就要持續使用控制型藥物，也就是「支氣管擴張劑+吸入性類固醇」，同時改善症狀與降低發炎。

他特別強調，有些患者習慣在控制不錯的情況下自行減藥，其實會增加急性發作的風險。而在急性發作前一段時間，通常會出現夜間症狀，此時就應該回診與主治醫師討論以控制病情，一旦忽略，就會導致後續急性發作。

●嚴重發作者染疫後果差 建議施打疫苗

若氣喘發作嚴重，危險程度較高。杭良文主任表示，嚴重發作時需要使用口服類固醇，長期使用會增加副作用的風險，若確診反而更加嚴重。呼籲民眾平常就應該控制好氣喘，規律用藥。同時也提到，若有疫苗就盡快施打，有疑慮的民眾應該諮詢主治醫師。他再次強調，氣喘控制不好的患者，染疫後果不佳。