根據以色列衛生部今天公布的調查，約1/10的兒童在感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復後仍有症狀，但過了幾個月後，比率會減少超過一半。

路透社報導，以色列衛生部表示，感染新型冠狀病毒出現重症，在成人身上最為常見，但目前缺乏病毒影響年輕人的數據，年輕人較不易出現嚴重併發症。

以色列衛生部6月對1萬3834名父母進行電話訪問，詢問家中3到18歲染疫康復後的孩童是否還有症狀，包括呼吸問題、無精打采、失去嗅覺與味覺等。

衛生部表示，有11.2%的兒童在康復後仍有些症狀。在染疫的6個月後，比率會降到1.8%到4.6%，年紀較大的小孩情況較嚴重。

衛生部沒有提到疫苗或接種後的影響。這項調查約是在12到15歲的以色列孩童可以接種疫苗時進行。幾個月前，以色列同意讓16到18歲青少年施打疫苗。

最近的英國調查發現，在確診的幾個月後，有1/7的兒童可能會出現染疫相關症狀。