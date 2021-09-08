大陸男星周杰演出《還珠格格》「爾康」一角走紅，近年淡出演藝圈轉行做農夫的他，如今身家破億，日前過51歲生日時，才喊話父母「要好好活著對你們回報」，未料日前透露母親不幸離世，悲喊：「以後我就是父母雙亡的人了」，讓粉絲大感不捨。

周杰上個月初生日時，在微博PO文感謝雙親讓他來到這個世界，更感性表示：「讓我知道了什麼是愛，我愛你們也愛這個世界，我要好好的活著對你們回報 」，未料日前卻突然宣布母親逝世的噩耗，更難過表示：「世界上最為我操心的人走了，以後我就是父母雙亡的人了」，更透露將母親送往另一個世界時，才終於懂得什麼是人生，不禁感概：「我就像看見了我自己，被別人捧著了卻此生。別時容易見時難，流水落花在人間。」

周杰難過表示「已是父母雙亡的人」。（圖／周杰小學生微博）

對此，網友紛紛留言安慰：「媽媽其實在另一個世界守護著你」、「他們只是提前去下一世，幫你佈置好未來的家」、「找一個能敞開心扉、釋放情緒的人說說話吧！别悶著」、「您的母親一定一直以你為榮，會在天堂守護你」、「母親化作天使，用另一種方式永遠保護著你。」

周杰宣布母親逝世的噩耗。（圖／周杰小學生微博）

周杰淡出演藝圈多年，鮮少出現在螢光幕前，近日參加陸綜《五十公里桃花塢》，談到過去遭不少醜聞纏身，雖然多年後澄清所有事情，仍無助演藝事業，只好改行做農產事業，種植有機水稻和蔬菜，如今不僅擁有千畝田地，還有5家公司和1個酒莊，加上公司主要投資影視，收入讓他躋身億萬富翁行列。