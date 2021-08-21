中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，24日起同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座，餐廳採專人分菜。不過，新北市長侯友宜今表示，「不受限的方式，地方執行有困難度」，新北仍有疫情將採取更嚴格方式管理。

侯友宜說，中央今宣布同住親友聚餐不限梅花座、隔板，地方執行有困難度，新北目前仍有疫情要採取更嚴格方式管理，等疫情控制更穩定就會採取開放態度，針對各項限縮將與中央討論，但會以新北疫情狀況採取相關做法。