同住家人聚餐免隔板 侯友宜：地方執行有困難 15:262021/08/21 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，24日起同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座，餐廳採專人分菜。不過，新北市長侯友宜今表示，「不受限的方式，地方執行有困難度」，新北仍有疫情將採取更嚴格方式管理。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，24日起同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座，餐廳採專人分菜。不過，新北市長侯友宜今表示，「不受限的方式，地方執行有困難度」，新北仍有疫情將採取更嚴格方式管理。 侯友宜說，中央今宣布同住親友聚餐不限梅花座、隔板，地方執行有困難度，新北目前仍有疫情要採取更嚴格方式管理，等疫情控制更穩定就會採取開放態度，針對各項限縮將與中央討論，但會以新北疫情狀況採取相關做法。 教師開學仍未打疫苗 新北市府：每7日做篩檢 新北增2例來自板橋、新莊 1人感染源不明 #執行 #有困難 #聚餐 #隔板 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央放寬同住家人外食共餐 盧秀燕：中市維持二級警戒規範 15:182021/08/21 生活 北市稅處對社福私校免徵土增稅案展開清查 11:172021/08/21 房市新訊 職業外交官伯恩斯被提名美駐華大使 外媒分析：過去10年罕見 12:232021/08/21 兩岸 竹縣鼓勵幼兒閱讀 祭出3200份禮袋 04:102021/08/21 地方新聞 謝志偉爆BNT提前抵台「好消息」 他一句留言出乎意料 09:502021/08/21 政治 桃園教職員疫苗接種率 達95.5％ 04:102021/08/21 地方新聞 烏日高鐵特區植草磚破損騎士犁田 改成柏油路面 02:522021/08/21 寶島 淡北道路再卡關 民代齊轟中央 04:102021/08/21 地方新聞 澳洲鐵礦砂大跌 中鋼：板材鋼品暫無下修壓力 04:102021/08/21 財經要聞 每人100元防疫 中大壢中憂經費不足 04:102021/08/21 地方新聞 二級警戒延至9月 司法院調整5大防疫措施 16:582021/08/21 社會 生活熱門新聞 台積男寵妻無極限 日睡3hr北竹通勤 網看傻 - 生活 全聯10大神級美食 她曝心中NO.1：完全0缺點 - 生活 茄汁鯖魚罐頭紅色黃色包裝差在哪 內行解答北部人驚：長知識 - 生活 奧麥斯5千里長征超勵志 明最接近台灣 專家曝風雨影響 - 生活 筋肉媽媽打完AZ後靜脈栓塞 曝現況崩潰：終生可能復發 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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