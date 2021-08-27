TVBS最新民調新北市長侯友宜施政滿意度居冠，有4成市民支持他角逐2024總統大選，侯友宜今主持疫情說明會表示，在疫情要好好努力守下去同時，最重要的是不斷努力做事，疫情守住，讓新北市能夠在市政建設上有所發展，是我們最大的期待。

侯友宜說，面對這些期待過程中，很多地方做得不夠，希望市民給我們多多批評指教，讓新北市在各方面都更好，做出全方位成績。