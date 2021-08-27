4成市民支持角逐2024總統大選 侯友宜回應了 16:022021/08/27 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示在疫情要好好努力守下去同時，最重要的是不斷努力做事。(陳慰慈攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 TVBS最新民調新北市長侯友宜施政滿意度居冠，有4成市民支持他角逐2024總統大選，侯友宜今主持疫情說明會表示，在疫情要好好努力守下去同時，最重要的是不斷努力做事，疫情守住，讓新北市能夠在市政建設上有所發展，是我們最大的期待。 侯友宜說，面對這些期待過程中，很多地方做得不夠，希望市民給我們多多批評指教，讓新北市在各方面都更好，做出全方位成績。 新北施政滿意度居冠 侯友宜：改善不足讓民眾對市政有信心 客家義民祭今登場 蔡英文：緬懷義民爺捨身保鄉精神 #侯友宜 #疫情 #4成 #2024總統大選 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江啟臣：2022與2024相互連動 公平公正的總統初選制度很重要 13:542021/08/27 政治 海山警分局查獲首宗非洲豬瘟走私肉品 侯友宜表揚有功官警 12:192021/08/27 社會 中央推五倍券爲安撫民怨？侯友宜：地方會加倍努力 15:512021/08/27 生活 《電子商務》尚凡董座：大研生醫追求健康、非獲利數字 12:522021/08/27 財經 新北加倍券限額網友怨是「抽抽樂」新北市回應了 10:052021/08/27 生活 陳昇年初戰勝口腔癌 下半年演唱會時間今曝光 14:492021/08/27 娛樂 柯文哲稱「加碼會造成通貨膨脹」王鴻薇驚：學學新北市 13:562021/08/27 政治 新北重返「嘉玲」 侯友宜宣布：31日起長照機構可探視 14:532021/08/27 生活 疫情效應 4癌篩檢 比去年同期少1成 04:102021/08/27 生活新聞 助他一臂之力 花蓮家扶獎助學金翻轉弱勢童人生 13:462021/08/27 寶島 日本自民黨魁下月改選 青壯派喊換首相 04:102021/08/27 話題觀察 政治熱門新聞 政院振興五倍券出爐 最新民調出乎意料 - 政治 賴清德27日要去施打高端 前外交官脫口5字 - 政治 柯文哲會到高雄選市長嗎 王世堅斷言3字 - 政治 侯友宜霸氣推5千換1萬 這縣每人領8千 22縣市最新加碼看這裡 - 政治 被指「防疫破口」羅智強警局自首 痛批：蔡英文座車人比我還多 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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