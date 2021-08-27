苗栗縣警局刑事警察大隊於今年2月間查獲販賣新興毒品咖啡包案件，經擴大追查發現，該案是以陳姓男子為首的販毒集團，在苗栗地區販賣混合式新興毒品，牟取幫派不法利益。警方持搜索票、拘票分別前往陳嫌等相關成員住處執行搜索拘提，共計查扣毒品咖啡包40包、K他命12包等證物，訊後依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

苗栗縣警方今年2月破獲新興毒品咖啡包案件，向上溯源後發現一名幫派成員陳姓男子自組販毒集團，在苗栗地區販賣混合式新興毒品。警方調查，該販毒集團層層分工，從出資主嫌、通訊掌機到送貨補貨的小蜜蜂，組織分工十分細膩。

此外，陳嫌藉由舞龍舞獅吸收少年加入該集團，並要求加入的成員販賣毒品，陳嫌為有效掌控集團成員，以暴力手段治理，倘若有成員不聽話、帳目不清或私吞款項、毒品，便會指揮幫眾毆打或恐嚇對其不利。

苗栗縣警方組成專案小組，蒐報相關事證後，報請苗栗地方檢察署指揮，專案人員蒐證明確並見時機成熟，由檢察官指揮，執行檢肅治平掃黑，動員警力32名，持搜索票、拘票分別前往陳嫌等相關成員住處執行搜索、拘提。

共計查扣毒品咖啡包40包（毛重280公克）、K他命12包（60公克）、磅秤1個、福苗幫派服飾3件、武士刀1支及球棒等1批證物，訊後依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、刑法恐嚇、妨害自由及傷害等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，治平目標首惡陳嫌經苗栗地方法院裁定羈押獲准。

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