彰化縣永靖分駐所員警張稟新，28日晚間在追捕詹姓通緝犯時，被詹嫌手持的菜刀砍傷後頸，還動口咬傷手臂，張稟新忍著劇痛與另名員警林志陽合力搶下詹嫌的菜刀，才化解這場危機，並將詹男逮捕歸案，所幸張稟新送醫包紮後已無大礙。
這起事件發生在28日晚間11點左右，員警張稟新與林志陽兩人在永靖鄉永東村追查43歲的詹姓毒品通緝犯，詹男發現遭警察鎖定後，偷偷返回家中躲藏，沒有想到員警還追上門，一時情緒失控拿出菜刀攻擊員警。
英勇的員警張稟新見狀後，欲搶下詹男菜刀，沒想到卻被詹男持刀劃傷後頸部，而詹男還不斷反抗，導致兩人扭打在一起，詹男還用嘴巴咬了張稟新一口，造成張稟新胸口挫傷、手臂撕裂傷、頸部刀傷等，最後在林志陽的合力下制服詹男，並將詹男移送法辦。
所幸張稟新救醫包紮後，僅有受到皮肉傷無大礙，目前返家休息中，而員林警分局長謝錫釗得知後，已前往探視張稟新，並慰勉張員，肯定他英勇制伏嫌犯，打擊犯罪。
★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。