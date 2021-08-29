所幸張稟新救醫包紮後，僅有受到皮肉傷無大礙，目前返家休息中，而員林警分局長謝錫釗得知後，已前往探視張稟新，並慰勉張員，肯定他英勇制伏嫌犯，打擊犯罪。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣永靖分駐所員警張稟新，28日晚間在追捕詹姓通緝犯時，被詹嫌手持的菜刀砍傷後頸，還動口咬傷手臂，張稟新忍著劇痛與另名員警林志陽合力搶下詹嫌的菜刀，才化解這場危機，並將詹男逮捕歸案，所幸張稟新送醫包紮後已無大礙。

這起事件發生在28日晚間11點左右，員警張稟新與林志陽兩人在永靖鄉永東村追查43歲的詹姓毒品通緝犯，詹男發現遭警察鎖定後，偷偷返回家中躲藏，沒有想到員警還追上門，一時情緒失控拿出菜刀攻擊員警。

英勇的員警張稟新見狀後，欲搶下詹男菜刀，沒想到卻被詹男持刀劃傷後頸部，而詹男還不斷反抗，導致兩人扭打在一起，詹男還用嘴巴咬了張稟新一口，造成張稟新胸口挫傷、手臂撕裂傷、頸部刀傷等，最後在林志陽的合力下制服詹男，並將詹男移送法辦。

所幸張稟新救醫包紮後，僅有受到皮肉傷無大礙，目前返家休息中，而員林警分局長謝錫釗得知後，已前往探視張稟新，並慰勉張員，肯定他英勇制伏嫌犯，打擊犯罪。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！