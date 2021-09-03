美國田納西州（Tennessee）一名39歲男子泰森（Tyson Gilbert），日前為了躲避警方追捕，不僅沿途加速狂飆，過程中還直接一刀切除自己的生殖器扔向車窗外，瘋狂行徑讓員警當場傻眼。事後男子被逮後宣稱，聽到收音機傳來要他自宮的指令，如此一來就能拯救世界。

根據外媒報導，田納西州公路巡警上月25日在70號高速公路上，發現泰森的形跡十分可疑，於是對車輛鳴笛，並上前攔檢，沒想到對方非但不配合，還加速狂飆逃逸，雙方展開追逐戰。離譜的是，泰森開車到一半竟然切斷自己的生殖器，還將生殖器扔出窗外。

泰森之後轉進一條小路，接著全身赤裸且渾身是血的打開車門，讓警方看個清楚。員警強生（Bobby Johnson）表示，正當警方試圖幫助他時，泰森卻又「砰」的一聲關上車門，繼續駕車逃逸。直到泰森的車子輾到警方提前佈署好的阻車釘，最終因為爆胎而被員警包圍逮捕。

事後泰森表示，之所以會切除自己的生殖器，是因為當時聽到收音機傳來「上天的旨意」，要他自宮才能拯救世界。目前泰森已在附近的範德比爾特醫院（Vanderbilt Hospital）接受治療，尚不清楚其精神狀態是否受到藥物影響，案件仍在調查中。