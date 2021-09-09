陳姓男子昨天中午與家人發生口角，涉嫌砸毀社區3部小客車洩憤。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

與家人爆口角失控砸車、毆打弟妹 母急喊「保護我女兒」 ​

基隆安樂區一名陳姓男子昨天中午與家人發生口角，涉嫌砸毀社區3部小客車洩憤，陳男弟弟上前阻止反被毆打。警方接獲通報到場後，陳男仍在住宅內對妹妹動粗，媽媽嚇的大喊，「保護我女兒」，員警立即上前使用辣加水壓制逮捕。警訊後，依家暴、傷害等罪嫌移送基隆地檢署，並協助家人聲請緊急保護令。

據了解，年約30多歲陳男無業、具毒品前科，體型高大壯碩，昨天因違建遭鄰居檢舉心情鬱悶，中午又被母親碎念後，情緒失控，涉嫌拿起社區ㄇ字型阻隔停車鐵架，隨機砸毀社區道路外3部自小客車，造成車輛鈑金及車窗多處損壞。陳男弟弟撞見立即上前阻止，未料反被毆打，陳男母親嚇得立即報警。

警方到場後，見陳男情緒仍相當高昂，並在住家內拉扯妹妹頭髮等攻擊行為，陳男母親在旁，驚恐大叫就怕女兒受傷，並大喊「保護我女兒」，員警為防止危害擴大，立即上前使用防護噴霧器將陳男壓制在地，並強制上銬逮捕。

警方偵詢後，全案依家暴、傷害、毀損罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦，並協助家人聲請緊急保護令。另因陳男居無定所，有再犯之虞，員警建請檢方預防性羈押。

第四分局呼籲，民眾若遭受家庭暴力時，應保護自己，馬上離開現場，避免遭受更嚴重傷害，立即撥打110報案專線或大聲呼救，尋求他人協助；若非緊急情況，可撥打113婦幼保護專線諮詢，也可至地方法院或鄰近警察機關，請求協助聲請保護令。