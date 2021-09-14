資深演員龍劭華14日驚傳昏迷送醫後不治，享壽68歲，震驚演藝圈，女兒陳璇一得知消息立刻南下，悲痛發聲了。

據《自由時報》報導，陳璇一聽聞龍劭華的噩耗，晚間已搭高鐵南下，難過表示：「我需要冷靜一下，現在無法多說什麼。」並透露母親也南下中，晚點兩人會會合。

陳璇跟隨龍劭華腳步進入演藝圈，父女倆是同一個經紀公司，讓她決定要進演藝圈的最大原因，是深覺爸爸年紀大了，身體也沒很好，自己之後不想後悔；而去年父女都有演出台語精緻劇集《若是一個人》，雖然兩人沒有對手戲，但陳璇曾說大部分的台詞都是由爸爸幫我翻譯，感覺對方也很開心。

陳璇曾說過，龍劭華對他和哥哥的期望很大，希望他們都能繼承衣缽，後來哥哥當了工程師，自己踏入演藝圈，也因此與爸爸變得更有話聊，可當時陳璇認為自己還在摸索階段，無法呈現理想中的狀態，並沒有想和爸爸同台演戲，「希望將來有一天，我能以實力派演員的身分，和他一起飆戲」，未料如今父女已天人永隔。