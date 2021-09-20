基隆市政府為全市51棟校舍提升結構耐震能力，並同時進行外牆拉皮、美觀等工程。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為全市51棟校舍提升結構耐震能力。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

台灣位在板塊交界處，地震頻繁，基隆市政府為讓校園建物結構更為安全，只要耐震係數CDR值小於1的大樓，均向中央爭取補助經費進行補強工程，2017年至2022年總計投入約3.1億元，為全市51棟校舍提升結構耐震能力，並同時進行外牆拉皮、美觀等工程。

教育處長林祝里表示，自2017年起至2019年，已改善29校舍，計1億3249萬2671元，近2年再改善15校舍，計1億3533萬2639元，明年將再爭取4523萬7543元，修繕7校舍，包括七堵、八斗、五堵、信義 復興、瑪陵、長樂，預計於年底前完成工程發包，明年寒假起陸續施工，提供師生安全無慮的學習環境。

林祝里說，校舍施作耐震補強工程時，也會同步進行外牆拉皮整修、窗框更新等措施，同步改善學校建物美觀，過程中，會讓學校師生與建築師討論校舍耐震能力及整體改善的需求與建議，包括擴柱、裂縫灌注、混凝土剝落與鋼筋鏽蝕修復、混凝土結構滲水白華修復及油漆粉刷等工法。

以基隆市暖江國小為例，B棟校舍耐震補強改善同時，也更新舊有窗戶，將教室窗戶更改為玻璃百葉，提升內部空間的通風對流，加強散熱能力；安樂高中活動中心在施作補強工程時，也同步進行油漆粉刷及鋁窗、磁磚翻新，讓建物結構更為美觀堅固。

深美國小校長陳建文表示，校舍耐震補強不只是結構上的改變，也是學生空間使用上調整改善的機會，他說，深美國小藉由這次補強工程，調整教學區開窗方式及設置位置，加強空氣對流，有效改善學習環境。