新北市林口工一市地重劃區占地108公頃，預計明年10月完工，產業進駐後將帶來大量通勤車潮，新北市新工處先行進行文化北路二段40米道路拓寬工程，昨晚已完成第一階段拓寬，提供雙向各2車道通行，並同步展開分隔島增設作業，整體拓寬工程預計11月完工。

新工處指出，文化北路40米道路拓寬為林口工一重劃區今年度重點工項之一，其中第一階段拓寬工程將於昨天完成，完工後雙向各有2車道可讓車輛行駛，並也將同步展開人行道側景觀工程及第二階段中央分隔島增設工程，範圍從文化北路一段526號至文化北路二段509號，請用路人行經該路段時，注意現場指示牌面，減速慢行以策安全。另外，往頂福巖方向的民眾，建議由中山路左轉文化北路二段後，依照牌面指示前往。

新工處表示，文化北路40米計畫道路預計於11月全部完工，目前的雙向各一混合車道最後將改為雙向各三車道外，同時為保障未來頻繁進出重劃區車輛進出安全，於路口處配置左轉偏心車道；另5.75米的人行道上除配置自行車道外，也設置斜坡道及路口行穿線退縮，讓行人有更安全的通行環境可供通行。