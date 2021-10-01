一家印度企業今天訂立價值7億美元（約新台幣195億元）的合約，將在斯里蘭卡建造一座戰略地位重要的深水貨櫃碼頭。這項行動被認為是在抗衡中國於南亞擴大影響力。

法新社報導，斯里蘭卡港務局（SLPA）表示，已與印度阿達尼集團（Adani Group）簽署協議，將由後者建造一座全新碼頭，地點就位於首都可倫坡港口一座造價5億美元、由中方營運的碼頭旁邊。

斯里蘭卡港務局發布聲明表示：「這份協議價值超過7億美元，是斯里蘭卡港口業史上最大的外國投資案。」

聲明並指出，阿達尼集團將與斯里蘭卡John Keells集團合夥，而斯國政府擁有的港務局也將成為小股東。

John Keells將持有合資企業「可倫坡西國際碼頭（Colombo West International Terminal）34%的股份；阿達尼集團則將持有51%的股份，取得控股權。

新貨櫃碼頭長度1.4公里、深20公尺，每年可處理320萬個貨櫃。第一階段興建600公尺碼頭的計畫預計兩年內完工；碼頭營運35年後，所有權將移轉給斯里蘭卡。

讓印度進駐可倫坡港的計畫可回溯至數年以前。但今年2月，工會反對把港口內一座半完工的碼頭給予印度，使得相關計畫成空。

斯里蘭卡政府隨後要求印度人在中國營運的可倫坡國際貨櫃碼頭（CICT）旁邊，興建一座全新的碼頭。

可倫坡位於印度洋上，介於重要航運樞紐杜拜和新加坡之間，意味著各界亟思獲取可倫坡港口的影響力。

印度認為自身影響力範圍包括鄰國斯里蘭卡。2014年，兩艘中國潛艇停泊在可倫坡國際貨櫃碼頭，引發印度關切。此後斯里蘭卡便拒絕允許該碼頭再停泊中國潛艇。