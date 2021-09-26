教育部調查證實，造成上萬名高中職學生學習歷程檔案遺失，出包源自暨南大學運作平台，校方26日發表聲明，配合教育部專案輔導小組，全力協助資訊工程學系團隊完備「強化備份機制」及「強化資訊安全與監督機制」相關工作，如常運作「高中學習歷程檔案評量平台建置」計畫。

校方發表聲明如下：

暨南大學指出，除感謝校內教師積極爭取外界委辦計畫，本案屬個案事件，絕不影響本校提供教師爭取委辦計畫之相關行政支援。校方於26日中午，針對此事進行專案報告與討論，學校所有計畫強化管控機制，以利進行危機處理與後續責任之釐清。

暨南大學表示，成立專案因應小組依委託計畫合約內容處置後續事宜，並精進教師承接委辦計畫之輔導工作及風險管控，避免類似事件再度發生。

暨南大學說，本次個案事件造成各界紛擾，本校深感抱歉，本校將秉持積極面對、虛心受教的態度處置相關事宜，請各界予以支持與指導。