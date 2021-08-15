日本知名綜藝節目《跟拍到你家》竟拍成連續劇！由出道第11年，橫跨電視、電影甚至舞台劇，近2年更是戲約不斷的28歲男星龍星涼獨挑大梁，肩扛真正的攝影機與每一集的特別來賓互動，被問到如果自己不是藝人而被節目訪到的話會有什麼反應，龍星涼笑說：「當下應該會答應啦，因為可以上電視啊！」而對於知道《跟拍到你家》要拍成電視劇時，他笑喊覺得這節目本來就相當戲劇化，所以把內容改編成連續劇應該也不奇怪。

龍星涼笑說剛開始扛攝影機的時候真的覺得很重，漸漸習慣後也向現場攝影師學到較為輕鬆的訣竅，甚至有種「一機在手、天下無敵」的感覺，自己用攝影機與拍攝其他演員是非常難得的經驗，也深深感受到工作人員的辛苦以及用心，稱讚且尊敬大家都是「超級專業」。如果有機會，除了想拍藝人的住處之外，也想真正嘗試一次在車站周邊尋找深夜在外徘徊的人，「拿著攝影機、遞出《跟拍到你家》的名片」，他笑說：「這樣感覺滿無敵的，超想挑戰看看！」至於最想去拍誰的家，龍星涼秒回「日本樂壇搖滾巨星」矢澤永吉，直呼：「我是他的超級大粉絲！」

事實上，這個在東京電視台已播出7年的招牌節目，差點被新冠肺炎擊倒，去年春天因疫情爆發，需要近距離接觸拍攝的部分受到相當嚴重的影響，製作單位透露經過不斷測試，必須找出可以不用與人接觸就能拍攝的方法，「從錯誤中找尋對的方向」，嘗試過在超市門口放視訊攝影機對談，甚至連無人機都出動，但因為太耗電並且曾發生訊號不良造成墜機而放棄，所幸最後排除萬難完成節目。而龍星涼4月底，也曾在劇組的例行PCR篩檢中測出陽性，不過屬於無症狀感染，目前也已痊癒。

該劇15日起，每週日在friDay影音上線，看龍星涼與志田未來、馬場富美加、研Naoko、川島海荷、剛力彩芽、坪倉由幸、鈴木杏等七位特別來賓，來詮釋這些「比連續劇還要連續劇的真人真事。」