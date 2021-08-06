【LIVE直播】全台二級警戒延長！新北今+4 侯友宜說明｜2021.08.06

全台二級警戒延長至8月28日，新北市今新增4例確診，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，1人為新增個案，3人為居家隔離陰性轉為陽性，新莊3例，貢寮1例，貢寮突破零確診。

侯友宜表示，新莊3人是先前新莊家族群聚的家庭成員，早就被匡列，居家隔離PCR陽性，屬於家戶感染；貢寮1人平常跟媽媽、老婆住在南港，有空回貢寮獨居，在台北身體不適8月4日就醫，篩檢陽性，CT值34非常高，因他平常住在南港，偶爾才住貢寮，以他住家附近為匡列處，至於感染源仍在疫調中。

侯友宜表示，截至5日，新北列管數473人，本日可解隔數45人。此外，社區篩檢站5月17日至8月5日總篩檢24萬3518人，快篩陽性數1260人、陽性率0.5％，8月5日社區篩2328人，快篩陽性2人、陽性率0.1％。

侯友宜說，新北疫情穩定控制中，轄內泳池沒有感染狀況，將在下周一或本周日宣布，該開放就開放，周六前會觀察一段時間，若疫情穩定往下走會往好的開放方向。另外，北市目前已規畫在9月讓萬華阿公店復業，新北八大行業是否會復業，侯友宜表示，新北疫情雖然穩定控制中，但是現階段沒有規畫，將會逐步檢討。

至於內用暫停標準為何，侯友宜也說，疫情監測指標有確診數、感染源、社區篩檢站、群聚現象，像是先前家戶確診太多人，就會評估是否有掌握到後續發展，醫院感染是否有掌握，只要穩定控制就沒問題，下周會做檢討，作戰方式會繼續存在，調整方式也會因應，不過疫苗覆蓋率也相當重要，打得快打得好是重點，這些監測方式都會密集觀察、檢討。