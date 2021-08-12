行政院會後記者會

勞動部應屆畢業青年尋職津貼計畫。

鑑於本土疫情趨緩，為振興經濟，行政院研擬推出振興5倍券，蔡英文總統昨(11日)表示，去年推出三倍券，得到不錯的振興成效，尤其帶動了內需消費的回溫，今年疫情衝擊更大，振興是重點工作，行政院會考量今年的疫情，並參考去年經驗，提出振興方案，也特別拜託在定案前，要做好溝通的工作。關於5倍券最新進度、方案是否已有定案，行政院今(12日)記者會中會有最新說法。

被問及總統有無挺5倍券？行政院發言人羅秉成表示，昨天總統跟院長是例行會議，院長率同相關同仁報告5倍券進度，5倍券建立在去年3倍券成功基礎下，那到去年底總共有2332萬人領取，領取數量跟效應對經濟刺激大有幫助，總統對行政院用規劃用5倍券是肯定跟支持，也提醒5倍券是在去年經驗基礎，期勉行政團隊還有沒有可行性意見或是不夠好的及時改善，定案前各方意見也要予以注意，是一般性提醒，整體來講總統對政院報告5倍券規劃和進度都支持也肯定，也希望國人支持。

至於民進黨正國會希望不要拿1000元現金換5倍券、直接領振興券，羅秉成說，在整個設計上今年參考去年模式，去年經驗上對中低收入戶大約有109萬人免付一千元，這樣做法有讓人民一起參與，當然相關意見都會注意，再看看溝通、說明，了解政策用意帶動更大經濟效益，今年加碼應該可以刺激民眾向去年一樣掀起經濟參與的全民運動。

數位券先行？羅秉成，今年仍是紙本跟數位並行，數位先行還有所討論，整體政策上要說明，「剛剛我提到5倍券建立在3倍券成功基礎的精進方案，有聲音說要發現金，大家想想我們有無發現金，有的，紓困發現金，1.0到3.0有500多萬人受惠，今年紓困4.0有超過900萬人受惠」。

羅秉成說，紓困是用現金發放，幫助最需要幫助的人，而不普發，振興主要是振興經濟，現金跟券最大不同，現金無期限，你要何時用沒人知道，券是有期限，所以很大不同就是有無限期，還有能否循環問題，現金一次消費，替代性消費非常嚴重，不能限制使用，發放現金效果有效，造成儲蓄率變高，有些真的會被存起來。

羅秉成指出，會中院長指示，全球都在搶防疫物資，還有疫情再起，許多國家到貨比過去困難，儘管疫苗市場情勢如此，指揮中心仍盡力爭取，今天下午將會有52萬劑AZ疫苗運抵，疫苗現在到貨數量，包含今天下午到貨的，已突破一千萬劑，昨天指揮中心也宣布國產疫苗作為第六期施打，下周一起預約接種，台灣疫苗接種速度在5/16為1%左右，而現在推進速度非常快，原本設定覆蓋率7月底25%目標，隨著新一波疫苗施打，8月中前可望突破4成。

針對還在協助應屆畢業青年的就業，羅秉成指出，勞動部規劃推動「110年應屆畢業青年尋職津貼計畫」，像是協助青年在積極尋職的過程中減輕經濟壓力，每月提供1萬元尋職津貼，以及推動「青年就業獎勵計畫」，鼓勵青年於9月底前就業，穩定就業3個月以上，可獲得就業獎勵最高3萬元等。