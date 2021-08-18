振興五倍券現金換券措施日前被外界砲轟後，政策緊急大轉彎，改為民眾免出1000元就能領五倍券，預計最快今年10月發放，而蘇揆強勢態度也掀起不少討論。據媒體報導，近日有知情人士爆料，蘇貞昌是在英系立委開完會後才知道五倍券「被急轉彎」，蔡蘇內鬥傳聞不逕而走。對此，前民進黨立委李俊毅直言，民進黨現在是一個派系雜處的局面，若蘇貞昌不改作風，亂象會一直持續下去。

民進黨前立委李俊毅。(中時資料照)

據《信傳媒》16日報導引述知情人士爆料，此次黨內派系由正國會和英系聯合反對蘇貞昌，且與蘇貞昌交好的「新蘇連」也有立委主張免付1000元，而英系一派有提供3種版本給蔡總統裁決，並曾邀多位立委一同於官邸開會，當時蘇貞昌並不知曉英系的作為，直到經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫在會中報告經濟成長率結束後，離開官邸前往行政院稟報，蘇貞昌才知曉英系、正國會開會一事。

對於蘇貞昌的種種傳聞，李俊毅18日上TVBS政論節目「新聞大白話」，他表示，整個行政院的體系是處於一種派系雜處的狀態，從扁政府時期就有這樣的生態，現在也是一樣，但當時阿扁總統是有成功化解的，現在若僅由蘇貞昌做派系整合，恐怕會力有未逮，相信大家從過去一年多來，很少看到蘇貞昌有調動什麼太重要的職務。

對於蘇貞昌能撐多久？李俊毅說，如果蘇貞昌要想繼續做下去，就必須改變自身現狀，讓黨內各派系對他改觀，認為他是黨內意志的執行者，否則這種亂象勢必會持續下去。