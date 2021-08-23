針對非洲豬瘟可能透過走私肉品進入台灣等問題，行政院長蘇貞昌今日赴桃園機場視察航空快遞包裹X光機檢查情形，但他於現場震怒狂罵將近10分鐘，批抽檢率過低，甚至同一業者違規41次，不滿關務署的查緝工作。

日前首度查獲含有非洲豬瘟的走私肉品，重量約71公斤，是自越南透過空運方式入境，相關單位正在追查上、下游廠商，以及清查是否流入市面。

農委會指出，該案是8月19晚間檢調單位在新北市新莊區的民宅中查獲，包括來自越南的香腸、火腿，22日確認這批肉品含有非洲豬瘟病毒，即時攔截。

蘇貞昌於今日上午視察桃機X光機檢疫狀況，關務署簡報時表示，因人力不足問題，導致肉品無法一一抽檢。

但是蘇貞昌不滿意這個回答，他認為，不肖業者就是利用海關很忙時走私，他自上任第一天就在桃園機場宣示，旅客行李抽檢從30％提高到100％，但是關務署這邊只抽檢2％到3％，當然出現破口。

蘇貞昌也表示，為了防治非洲豬瘟，行政院的態度要人給人、要錢給錢、要X光機給X光機，結果還發生破口。承辦單位拿不出辦法，當檢調查到走私，才來跟他講理由，業者就欺負關務署要快又要量多的處理方式，就是魔高一丈。

另外，有單一業者違規41次，蘇貞昌也認為，現場主管機關沒有想出遏阻方法，只要繳了罰款就照樣可以進入，應該要提高罰則，提高業者違規的代價。

蘇貞昌要求，不肖業者手法一再翻新，用層層包裝，都必須要一一點破，現在確定是有非洲豬瘟病毒的豬肉進來，一定要把破口補起來，一定要把怎麼樣進來找出來，一定要繼續嚴守國境，才能保護國人、產業的安全。