黃偉哲(右二)今天於防疫記者會中宣布祭出非洲豬瘟檢舉獎金5000元。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

為防堵非洲豬瘟疫情擴散，並保護台南養豬產業安全，台南市長黃偉哲今天表示，台南市30日起受理民眾檢舉，如民眾發現並能具體指出走私夾帶豬肉或相關製品的店家、攤商等，經查證屬實，市府將提供檢舉獎金5000元。

國內首度暴發來自越南走私非洲豬瘟肉品且流入市面，農委會為防堵疫情破口，首度提供最高120萬元檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉違法業者，台南則額外加碼祭出5000元檢舉獎金，希望杜絕各種疫區肉品入境。

黃偉哲今天表示，如同農委會主委陳吉仲說的，「非洲豬瘟的疫情已經到家門口」，因此，台南特別祭出檢舉獎金，不論是在市場、雜貨店等，民眾只要確實檢舉非法進口的豬肉產品，就發給獎金，但必須以真實姓名檢舉，經查察屬實，每案就頒發5000元檢舉獎金，希望藉此杜絕非法的豬肉來源，也呼籲店家不要銷售來路不明的肉品。

黃偉哲說，走私肉品不斷出現在店家，非洲豬瘟疫情似有遍地開花的跡象，很多豬肉製品在雜貨店，被人夾帶或空運來台，現在已經出現好幾件驗出陽性，「疫情已經到家門口了」，所幸目前養豬場沒有被侵入，但務必做好人車管制、禁止廚餘養豬。

動保處指出，除了市府團隊全力查核、圍堵之外，也呼籲民眾若發現有人攜帶或空運來自疫區的肉製品來台，請市民務必踴躍檢舉，查證屬實，就會頒發5000元檢舉獎金，通報專線為24小時專線：06-6323039。