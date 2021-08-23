針對非洲豬瘟病毒走私肉品案，行政院長蘇貞昌23日上午前往大園區遠雄貨棧，視察航空快遞包裹X光機檢查情形。資深媒體人陳揮文直言，蘇貞昌不必事必躬親，當了2年行政院長也夠了，陳揮文更指出，現在不是蘇貞昌下不下台的問題，而是民進黨要被下架，而民進黨中真正接地氣的，是像台北市議員王世堅這樣的人，但現在民進黨裡面卻是充斥著蘇貞昌和蔡英文們。

陳揮文23日在政論節目《新聞大白話》中表示，這是部長、主委層級就可以處理的事，蘇院長一直喜歡事必躬親，「做了2年多夠了啦，衝衝衝，衝2年可以下台了」，9月立法院開議，公投延期到12月，是不是能讓蘇貞昌多當4個月的行政院長，我們不在乎。

陳揮文認為，不是蘇貞昌下台的問題，而是民進黨要被下架，換桃園市長鄭文燦或前副總統陳建仁接任都於事無補，因為這是換湯不換藥，接著陳揮文突然話鋒一轉，點名同台的王世堅，「民進黨如果每個人都像王世堅，我希望民進黨繼續執政」。

陳揮文直言，王世堅這種人才被埋沒在台北市議會，他本來應該當立委，民進黨接地氣的人、了解實際社會狀況的人，是王世堅而不是蘇貞昌，「如果每個人都像堅哥這樣，民進黨是有前途的，但民進黨現在充斥的是蔡英文蘇貞昌這種人，所以民進黨要下台」。

對此王世堅則回應，「謝謝你的推舉，我們民進黨是很多元、很民主，開放各種聲音討論的」。