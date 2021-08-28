高雄市長陳其邁說，中央每頭豬補助500元，高雄再加碼補助100元，來協助養豬業者能夠從廚餘飼養改成飼料飼養，全力保護台灣豬。(林雅惠攝)

為防堵非洲豬瘟，中央宣布從9月1日起養豬場全面暫停使用廚餘養豬，高雄市長陳其邁今天下午前往彌陀區穎昌畜牧場視察時表示，中央每頭豬補助500元，高雄再加碼補助100元，來協助養豬業者能夠從廚餘飼養改成飼料飼養，全力保護台灣豬。

陳其邁表示，養豬場長期的從整個養豬場的轉型，改成飼料養豬，也包括沼氣再利用，還有沼液的及農業再創造的循環使用，這在整個養豬場的轉型可以說做的非常好。

陳其邁說，在整個養豬場的轉型裡，高雄市政府農業局會全力的協助業者，來保護我們的國產豬，讓大家都能夠吃到安全又健康的滷肉飯。

陳其邁表示，台灣好不容易從口蹄疫拔針，現階段整個豬肉恢復可出口，那麼好的台灣豬肉可以跟其他國家分享，介紹台灣好吃的豬肉，務必在非洲豬瘟發現境外非法輸入的豬肉製品，也要同步嚴格把關，不管是在邊境、廚餘的利用、養豬場主動的監測，務必要守住台灣豬。