高端疫苗施打關聯死亡來到了第6例，蔡英文毫無懸念，並未表達任何遺憾或致哀。她以總統之姿，為高端獻出手臂，政治粉絲們追隨她，卻獻出無辜寶貴生命，就此墜入高端三期實驗闕如的失敗深淵。

算算台灣因「新冠病毒染疫死亡、施打疫苗關聯死亡」已超過1500例，高端疫苗所新添的6例，尚且與近3個月不尋常超過固定死亡均值的5000多條人命黑數，僅是多了區區幾副棺材而已！蔡英文一如既往的「撇清」，拒絕讓自己沾上任何死亡負面連結，反正死人不會投票也無法發聲，政治舞台上權力是一道燈光刺眼強照，冤魂靠不近總統府或官邸。

蔡英文活在她的「平行世界」裡，任何關於人道主義、基層性命的哭聲與呼喊，都傳不進她巍峨的權力高牆，因為這位文青總統所願意面對的治理對象，只剩下那些每天向她問安與讚美的「網民」了！而這說來其實並不弔詭，這也只是民進黨如今演化且獨有之「政治劇場」的某一個角落。

「防疫決策、疫苗採購」勾串出民進黨執政的空前起伏，從蔡英文、蘇貞昌、陳時中、羅秉成到中央地方大小官員民代，每天輪番上陣且交相盤據，推出各種最新劇情，去演繹所有關於「政治算計、政治黑箱、政治宣傳、政治支配」的情節場景。

相對於蔡英文不願面對疫情死亡數字，陳時中則是染上「每天都要直播」的上癮症。民進黨擅長一種「言語的剪輯」，事實真相被剪碎後吹向人海，之後被更多不堪的事件碎片淹沒。

於是所有責任的「甩鍋」彷彿文青曲身的水袖舞姿，推諉的「粉飾」則儼然是背景柔焦的舞台獨白；民進黨執政下的所有荒誕扭曲，竟被忽視或原諒成為某種「政治的行動藝術」，大眾每天的瞠目結舌卻只讓他們更堅定於自身的演技精彩！

我們要如何對一場又一場的徹底荒誕，日以繼夜地為此憤怒生氣？蔡英文率領民進黨的「集體無恥」最初具備的就是某種「內捲」，捲入民意不滿豈有困難？當初百般喧嘩地捲入你的選票，如今萬千沉默地繼續捲入施打高端的性命！他們為何要反省？蔡英文、蘇貞昌、陳時中對防疫的捉襟見肘、乃至6000多條人命關天，豈有片刻抱歉或後悔？

在這波全球疫情的共業逼迫中，民進黨慢慢顯影並驗證他們終究是纏繞且啃噬著「台灣民主」的蛇蠍，之所以能輪番竊據「中華民國」的本領，就是靠著他們施予一種「本土」咒語般的政治劇場。蛇蠍的毒牙在背，讓歷史走來顢頇厚重的國民黨如今也僅剩瘦削不堪！事實上蔡英文也從未有任何一刻放棄中國與北京！她需要以兩岸的風險荊棘纏身成握炬的女神，台海戰爭與亡國威脅始終是民進黨最大尺幅的政治舞台畫布。

如今民進黨只需要每天不斷玩弄著「算計、黑箱、宣傳、支配」的劇情輪轉，大眾的注目本身即是一種「精神吸吮」，政治素人出身的陳時中就已熟練操弄了1年多。縱使民意有所不滿，台灣的民情性格終究難以累積、激化成革命顛覆。

疫情爆發這百日以來，每10件疫苗決策錯誤只需要1件略略修正，民眾彷彿就能遺忘或原諒。舉凡護航高端疫苗、施打高端致死，從來都等同腳本裡寫定，以無恥為底氣十足，這已是民進黨的疫苗劇場學了。