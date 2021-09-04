9月3日立陶宛正式官宣已召回其駐華大使，與此同時，歐盟多國駐華使節也一起亮相並為她送行，想要向外界展示歐盟方面對立陶宛的支持。這一幕並不是最近的第一次呈現，就在大陸宣判加拿大間諜案之際，也有25個國家的50位外交官齊齊亮相，表達對加拿大的支持。這似乎已經成了一種慣例，各國用一種無成本的方式展示他們在價值觀上的一致性。

之所以突出「價值觀」的重要性，是因為近來的諸多衝突對立，並不能完全用利益來解釋，甚至可以說，許多國家在對中關係上採取的新行動，在經濟利益層面並不是一筆划算的買賣，許多人所指摘的所謂充當美國遏中馬前卒，其實也沒有很大說服力，即便他們可以因此鞏固與美國的關係。但在這個問題上，前提首先是他們選擇了與美國站在一邊。

從某種程度上可以說，這是在價值觀或者意識形態上產生的對立，當然這也有一個前提，那就是必須在利益計算的可控範圍之內。就以立陶宛為例，其與中國大陸並沒有共同的議事日程，無需在關鍵問題上互通有無，雙方也沒有很深的經濟貿易連結，即便是在峰值的2020年，大陸對立陶宛出口也不過18億美元，而立陶宛對中國出口更是只有4億美元，如果發生激烈對抗，雙方的經貿損失也不至於傷筋動骨。而對大陸而言，實際上也沒有採取進一步措施的必要性，立陶宛畢竟還是歐盟成員，對該國的升級制裁只會引發歐盟的反對，更重要的是，會影響到已經被凍結的「中歐投資協議」，綜合考量，大陸也不至於因小失大。

或許也正是充分計算了最大損害點，立陶宛認知到自己不會由此受到衝擊，因此才會肆無忌憚的挑釁大陸，並伺機尋覓可以替代的新突破口。表面看來，立陶宛決定與台灣互設代表處並使用「台灣」名義，是這次衝突的起點，但實際上，立陶宛的尋覓早已開始，早在2013年立陶宛總統就曾會見達賴喇嘛，彼時就引起大陸的不滿，一番調整之後才又恢復正常。到了2019年，立陶宛開始在國安議題上挑事，對大陸在立的影響力橫加指責，同時還在香港問題上頻繁表態，等到2021年，立陶宛在新疆問題上指責大陸，真可謂無役不與，充當了反中急先鋒的角色，和許多國家都是國會議員的小範圍政治操作不同，立陶宛是從政府層面採取行動。

外界可能感到困惑，這些議題都與立陶宛毫無關聯，立方為何如此熱衷？對立陶宛來說，首先從意識形態上確實可以找到更為契合的切入點，其次這些也都是成本極低但卻可能帶來收益的政治操作。甚至立陶宛在這一問題上穩賺不賠，因為站穩了價值觀和意識形態的立場，首先歐盟方面不會對其指責，反而會想辦法予以支持，現在歐洲議會外交委員會也剛通過了涉台報告草案，提升與台灣的關係成為其未來發展趨勢，立陶宛作為最先吃螃蟹的一方，幫助其他國家打了頭陣，自然也能最先享受紅利。更重要的是，大陸不會只針對立陶宛採取行動，直到各國紛紛效尤，嚴重衝擊大陸利益而不得不升級反制舉動時，大陸可能要通盤解決這一問題，屆時立陶宛又能跟歐盟其他國家綑綁，一起面對問題或者一起做出妥協和調整。而這些，恐怕暫時還不在立方的議事日程上。