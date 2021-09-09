Delta變種病毒已進入社區，但行政院長蘇貞昌仍堅持發放所謂的5倍券，除了之前因受到英系立委壓力而取消的民眾1000元「自負額」之外，其他的相關規定幾乎都照行政院原訂的規畫進行，甚至連已經名實不符的「5倍券」名稱竟然還是照用，實在很滑稽！至於沒有小面額、使用不方便等問題依然存在。

5倍券衍生自去年的3倍券，然而，行政院2次發券的主客觀情勢已大不同。行政院去年發放3倍券時，整個蔡政府還沉浸在一片「台灣防疫南波萬」的自我感良好氛圍中，3倍券振興的用意比較大。如今，台灣不但經歷了5月疫情大爆發之後長達73天的三級警戒，甚至人稱「大魔王」的Delta變種病毒已在台灣竄行，人心惶惶、經濟陷入困境，7月失業率4.53%，創10年同期新高，無薪假人數雖有減少，但服務業和旅遊業仍明顯受到疫情拖累。

種種跡象顯示，此刻台灣對紓困的需求實高於振興，因此之前各界一再要求行政院應改發現金，才符合民眾的需求，甚至民進黨立委也頻頻做此呼籲，無奈蘇貞昌仍執意發放5倍券，除了要支付超過20億元的行政費用之外，繁複的兌領作業以及可能的群聚風險，都令人感到憂心。

疫情對零售攤商等衝擊最大，但5倍券以及後續各部會加碼推出的好食券、藝Fun券、農遊券、國旅券、動滋券、客庄券、i原券、地方創生券等優惠券，從抽獎方式到兌領使用，恐怕都對早已哀鴻遍野的零售攤商助益有限。

去年的經驗已證明大賣場是3倍券的最大受益者，今年的5倍券想必同樣如此，而且這次還加入了電商和外送平台，小商家能夠得到的挹注恐怕就更有限了。懶惰的行政院既不願在事前進行精準調研，好讓有限的資源能給真正迫切需求的人，事後又不肯對5倍券做出更貼心的設計，讓庶民經濟受惠；此外，8大優惠券一個比一個複雜，推出時間和抽獎規則不一，搞得民眾暈頭轉向。

疫情當前，煩都煩死了，若是想要領到各部會的盞盞之數，還得耗費時間精力玩抽抽樂，但勞師動眾、大費周章也不見得能得手。這次行政院加上各部會共同推出的「5倍券家族」，真可謂是一場整人遊戲。

為了彌補行政院設計的缺失，地方政府只好自力救濟，推出補強措施，如新北市有「加倍券」，除了「5000換1萬」的翻倍送，還有50元面額，解決找零問題，也讓小商家可以真正受惠。另外，台北有「熊好券」，桃園有新版「好市券」、高雄有「高雄券」、宜蘭送抵用券、澎湖有消費禮金、金門普發現金5000元、嘉義市普發現金2000元現金等等。

地方政府各顯神通為的是吸引在地消費，儘管創意十足，但是在Delta變種病毒擴散的陰影下，民眾出門消費的意願有多高、商家實際能受惠多少，都存在著變數。蘇貞昌意氣風發地宣佈5倍券措施，究竟能為受創頗深的內需經濟注入多少活水，或者是藉著利多大放送穩住八方風雨的閣揆寶座，都值得觀察。（作者為資深媒體人）