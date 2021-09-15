有關駐日代表謝長廷在日本如魚得水、大展鴻圖之報導，筆者每日通過日本傳媒多有耳聞目睹，謝代表行政能力與宣傳能力之高也頗有例證。就在今年6月，謝代表的殫精竭慮和八方奔走結下碩果，使台灣獲得了日本政府不敢輕易給本國百姓施打的英國AZ疫苗。當時台灣處於疫苗嚴重短缺之困境，此舉解了民眾怨聲載道的危機。

筆者上周拜讀《產經新聞》對謝代表的訪談報導〈故事裡的肖像畫〉。謝代表闡述了對台日關係的獨見高論，以及自己的成長歷程與從政經驗，博得了眾多愛台日本讀者的好評。在9月11日刊載的訪談第11篇〈來自中國的假新聞與外交官之死〉中，謝代表曾提及筆者老友─即原大阪辦事處主任蘇啟誠先生。筆者與蘇處長交往多年，即使現在一閉雙眼，腦海裡也能浮現出他的音容笑貌，以及與他在一起的種種美好記憶。

謝代表說， 「先說結論吧，台灣輿論與傳媒被來自中國的假新聞捉弄，批評集中在蘇先生身上，這就是背景。真淒愴，對假新聞的憤怒還在燃燒」、「有些台灣傳媒也有過報導，我來追究責任。我不認為蘇先生有責任，那只是一部分傳媒因被假新聞捉弄而批評我而已。最後跟他交談時，他稱有些人企圖陷害自己。抗議的傳真湧入大阪辦事處，跟律師商量過，但沒法救蘇先生。真痛苦呀！」老友輕生後，筆者也曾追究其原因。

假新聞來自何方？種種客觀資料顯示，事發當時由於部分台灣人被困在關西機場，資訊不暢導致流言滿天，而流言則產生了更大的蜚語，筆者根本無法弄清這些流言蜚語到底來自何方，又是如何擴大的。筆者的經驗與知識當然遠遠不及律師出身的謝代表，因此向謝代表請教一二。

請問：謝代表是如何判斷假新聞來自大陸的？筆者曾通過多種渠道了解，目前根本無法認定相關假新聞確實來自大陸。是年，台北地檢署以公務員侮辱罪而起訴了謝代表友人「卡神」楊蕙如。據美麗島報導，台北地檢署認定她發動網軍侮辱大阪辦事處，加上檢方調查發現她為謝代表辯護，以每月一萬元代價雇用網軍，在網路上把過錯導向大阪辦事處主任蘇啟誠。目前法院尚未做出判決，依然在確認檢方起訴內容的真假。在此情況下，請問，謝代表怎能判斷假新聞來自大陸？

筆者曾陪同蘇處長遺孀前往金寶山墓地祭拜時方才得知，謝代表一次都沒有慰問過蘇家。記憶猶新的是謝代表在北海道新千歲機場說的一句話：外交部系統裡大阪辦事處不屬於東京的代表處，大阪的事情大阪來解決。謝代表為何不前往慰問家屬？蘇處長的墓地朝著他生前深愛的琉球方向，據說是遺孀的特意安排。至今，無論筆者如何苦思冥想，也想像不出老友在最後一刻到底是以什麼樣的心態告別人世的？一想到此，就悲從中來，並會記起一句名言：「士可殺，不可辱！」在謝代表接受日本媒體採訪，盡顯風範，妝點修飾肖像畫之餘，請把蘇處長輕生一案的真實面貌公諸於世，否則吾友在天之靈難以得到安慰。（作者為日本媒體人）