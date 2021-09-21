此次國民黨黨主席選舉，原本外界預料將會是朱立倫、江啟臣的「世代對決」，但沒想到過去幾週來，殺出了張亞中這位程咬金。張教授透過便給的口才，於一場又一場的政見說明會（及辯論會）中，強調找回國民黨創黨精神，不但在黨內刮起了一陣旋風，也把整個選情炒熱，人氣聲望甚至直衝第一，也讓這禮拜六（9月25日）的投票結果充滿了懸疑性。

伴隨著張亞中聲勢上漲，朱、江、張三人間的攻防也轉劇，甚至搞到黨的中央選舉監察委員會出手，認為張亞中攻訐其他參選人，違反選舉公約，一度決議要將張亞中送交紀律委員會，試圖影響其參選資格並終止後續選舉活動。後來雖然應其他參選人要求，中央選舉監察委員會收回決議，但這件插曲不但沒有減損張亞中的氣勢，反而讓張亞中支持者的凝聚力更強，三人間的競爭也呈現白熱化，甚至各種「棄保說」也浮上檯面，許多國民黨公職擔心強調「一中」的張亞中要是真的當選，黨未來的前途堪慮。其實，只要是選舉，本質就是競爭。不論是黨際或是黨內選舉，投票前本來就應該有各式各樣的攻防，除了路線之爭外，各種質疑及攻擊在所難免，團結不應該是選舉時的訴求，那應該是投票之後的事。民進黨過去不論是黨內選舉或是初選提名也都殺得血流成河，但每每能在黨內競爭後團結對外，這是國民黨一直欠缺的基因。

至於為何張亞中能在黨主席選舉括起一陣旋風？有些評論認為，這是國民黨黨員結構的問題，即意識型態傾中、年長、及外省族群為國民黨黨員的多數，因此為了爭取由黨員直選的黨主席寶座，所有候選人都不得不向這群所謂的「深藍」支持者靠攏，而張亞中的言論又是最具煽動力的，因此讓這些對於臺灣現況不滿的黨員，找到發洩情緒的出口。

這種向少數深藍靠攏的現象，突顯了國民黨長期的問題，就是無法與時俱進，包括黨的體質及路線。民進黨內長期以來也有臺獨基本教義派的聲音，且那些深綠的支持者聲量還不小，但當蔡英文高舉中華民國臺灣的大旗，以維持現狀爭取中間選民時，基本教義派還是能以大局為重，以贏得選舉為優先。難道所謂的「深綠」就比較理性，「深藍」都比較任性嗎？筆者認為不然。相反地，民進黨的支持者反而較不理性，而且較具政黨意識，黨的這塊招牌是凌駕於人的，黨性讓他們能夠團結在一起，輕易地區分誰是「自己人」，誰不是。相對地，國民黨過去二十年來，從來都不是黨優先於人，而是人優先於黨。回顧過去政黨競爭，2008年選舉國民黨拿回執政權時，與其說是國民黨的勝利，不如說是馬英九個人的勝利。但2016年蔡英文當選總統時，我相信多數人會認為是民進黨的勝利，而不會單純說是蔡英文個人的成就。這項本質上的差異，讓國民黨無法在缺乏政治明星的情況下，真正地凝聚起來，更遑論吸引新的支持者加入。未來國民黨的黨主席如果還是無法改善黨的體質，讓黨比個人更重要，則可能分裂的夢魘仍將伴隨著一次又一次的黨內競爭，揮之不去。

除了體質外，國民黨現在面臨的路線難題，是當黨內的多數看法與社會主流意見不同時，究竟是要往主流意見靠攏，還是應該加大力道來宣揚黨的理念，以扭轉主流意見。這次國民黨主席選舉，顯然就是這兩股力量的拉扯。不論是誰獲勝，要如何平衡這兩種聲音，著實需要未來領導者的智慧了。（作者為政治大學選舉研究中心副研究員暨政治系副教授）

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