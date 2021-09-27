北市副市長蔡炳坤（左起）、台北市長柯文哲、北市副市長黃珊珊（張穎齊攝）

國民黨主席選戰落幕，孫文學校總校長張亞中落敗，有300多人的張亞中粉絲群組，翻群改名為「台灣的選擇柯文哲」，柯也被認為有能力吸收韓粉、亞粉，民眾黨主席、台北市長柯文哲27日會後被堵訪，反問電視台女記者「這題我有標準答案，妳要不要選旗山？」，大笑說「要先吸收她！」

張亞中支持者群組翻群，不但力挺柯文哲選2024總統，也挺北市副市長黃珊珊選台北市長、民眾黨立委高虹安選新竹市長，連北市府副發言人黃瀞瑩、民眾黨發言人楊寶楨都相挺。

防疫記者會後，柯先說「問題是這個群組多少人？管理人可改名字」、「好啦、什麼事都有！」黃珊珊則說，這個人反串很嚴重，被貼標籤，這群組是誰都可發文，反正開心就好。

對於韓粉、亞粉挺柯，柯反問發問的電視台女記者「我有標準答案，妳要不要選高雄市旗山區？」柯直言自己已幫女記者查過，旗山只要4席，還說「妳戶籍還在旗山嗎？」女記者則反擊「不要每次都拿這招，這招不行了，到底怎麼看張亞中粉這件事？」

記者再追問「樂於吸收張亞中粉嗎？」柯笑回「先吸收她（指女記者）！」