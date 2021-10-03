長髮女老師情緒失控，瘋狂翻桌，1名國中生默默地將桌子扶正。（民眾提供／王文吉台中傳真）

長髮女老師情緒失控，瘋狂翻桌，1名國中生默默地將桌子扶正。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市某公立中學國中部女老師日前疑因學生秩序太差，一時情緒失控，在教室內怒翻至少6張書桌，5名學生當場看傻眼。教育局表示，該名教師情緒控管失當，翻倒學生桌子，壓到傷1位學生左腳，事後深感懊悔，事後向該班學生致歉，並承諾負擔醫藥費用及賠償損失，校方已祭口頭警告，並等待進一步懲處。

據了解，校園翻桌事件發生發生在大約2周前，在台中公立高中國中部任教國文的30多歲女教師，疑因第八節課學生上課秩序不佳，下課鐘響後情緒沸騰，怒翻至少6張桌子。

當時教室內有至少5名學生，桌椅東倒西歪，書包、課本等物品散落地面，1名學生默默地將桌子扶正，其餘同學看傻眼，呆站現場不知所措。女教師翻桌壓傷1名學生左腳，現場有學生用手機錄下女老師失控畫面，隨後轉傳家長群組。

校方表示，校內主管當晚都看到影片，隔天召開校事會議，相關主管、行政人員及家長會代表、校外人員列席。女教師在會中致歉，坦言一時情緒失控，會深切檢討並願意賠償損失。

據了解，該名女教師在學校任教近7年，是該班的國文授課教師，並非導師。留著長髮的她，看起來十分有氣質，發生失控翻桌，校內同事感到相當訝異。

台中市教育局說明，翻桌事件發生在9月13日，第八節課因學生上課秩序情形不佳，下課後女老師情緒控管失當，翻倒多張學生桌子，還壓到某位學生的左腳，事後深感悔意，當晚即在群組向該班學生致歉，並承諾負擔受傷學生醫藥費用。

教育局9月13日事發當天即接獲校安通報，3日內開校事會議，除加強女教師情緒管理外，成立事件處理小組，安排教務主任及輔導老師入班輔導，要求女教師持續提升教學專業及班級經營知能。

教育局強調，教師應秉持專業上課，情緒管理也是教學帶班的一部分，已督導學校以此作為案例，協助老師提升自我情緒照顧的能力，同時加強親師生正向溝通，形塑有素養且成熟穩重的師生關係。