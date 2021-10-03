促轉會日前才拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，將拆除故總統蔣中正銅像，如今又要求台北市光復國小拆除校門口的蔣公銅像，光復國小今(3)日將蔣公銅像移除，引發外界質疑。孫文學校總校長張亞中直言，台灣能有今天的發展，是蔣中正的功勞，且蔣中正的貢獻比蔣經國還大，不感謝就算了，還要拆蔣公銅像，這樣對嗎？

《中天新聞》報導，針對促轉會要求光復國小移除蔣公銅像，張亞中表示，今天早上民進黨偷偷摸摸的就把蔣中正先生的銅像移走了，這實在是一件非常可恥的行為，我們都知道，「吃果子，拜樹頭」，要懂得飲水思源。

張亞中指出，如果沒有當初的375減租和土地改革，怎麼會有後來的經濟發展？在台灣實行了9年國教是誰的功勞？是蔣中正先生的功勞，台灣還復興中華文化，實行民主憲政和地方自治，台灣能發展到現在這樣，蔣中正的貢獻比蔣經國還大，不去感謝別人，還要把別人的銅像拆掉，這樣對嗎？

此外，根據《TVBS》報導，針對外界的質疑，光復國小校方強調有和家長會溝通，家長會長也表示沒有收到任何激烈的反彈。光復國小校長賴俊賢受訪時指出，最近有收到教育局的公文，指士林官邸有可以移置的地方，因此決定還是恭敬的來處理這件事情，而家長會長這邊的代表也沒有收到特別反對的意見。