張亞中日前在國民黨主席選舉拿下3成選票，對於張亞中到高雄市長競選市長，高雄市長陳其邁27日在到美濃區視察運動中心建設基地時說，沒有評論。
陳其邁表示，美濃位於東九區的核心，民眾對於運動設施需求高，在13個運動中心，特別選中美濃國中的活動中心，以及東門國小的周遭設施，將打造籃球場、網球場、游泳池等，還有瑜伽教室、體適能中心等，提供一年365天，不管刮風或下雨，民眾都可以運動。
陳其邁指出，市府將準備1億元預算，改善環境設施，希望提供給美濃鄉親最好的運動地點。
張亞中日前在國民黨主席選舉拿下3成選票，對於張亞中到高雄市長競選市長，高雄市長陳其邁27日在到美濃區視察運動中心建設基地時說，沒有評論。
陳其邁表示，美濃位於東九區的核心，民眾對於運動設施需求高，在13個運動中心，特別選中美濃國中的活動中心，以及東門國小的周遭設施，將打造籃球場、網球場、游泳池等，還有瑜伽教室、體適能中心等，提供一年365天，不管刮風或下雨，民眾都可以運動。
陳其邁指出，市府將準備1億元預算，改善環境設施，希望提供給美濃鄉親最好的運動地點。
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