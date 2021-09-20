大陸海關19日通知，自20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸入大陸，原因是多次檢出有害生物。蔡總統對此表達嚴正譴責，指「中國這種做法，已經違反國際貿易規範。」今年3月，北京就曾以相同理由暫停台灣鳳梨進口，但在中秋節前夕對台使出鐵腕，用意值得推敲。陸方的動機恐怕和當前國際抗中氛圍的急速惡化以及蔡政府的作為有關。

繼9月1日，歐洲議會外交委員會以壓倒性票數通過，建議將我「歐洲經貿辦事處」正名為「歐盟駐台灣辦事處」之後，10日我方高官赴美，同樣協商美台雙方代表處更名案，美方高層也正面回應。

如果美歐兩項更名案正式通過，未來我方其他的外館都可望比照更名，對北京來說，防範未然是必要的，除了國台辦和駐外大使發聲抗議之外，對蔡政府出手，採取警告行動，其實也在預料之中。

但國際抗中情勢也值得關注。15日，美國拜登總統還宣布建立「美英澳防衛同盟」（AUKUS），美英兩國將協助澳洲製造核子潛艇，並共享網絡與人工智能等其他海底技術。16日，歐盟委員會和外交高級代表也提交了一份關於《歐盟印太戰略聯合通訊》，直接強化了對於該地區的關注。美歐兩大勢力在半個月內如此密集地介入台灣與印太事務，前所未見。

拜登在AUKUS成立儀式時還特別強調，要結合在兩次大戰以及反恐戰爭中鼎力支持美國的印太盟友，而此新協議乃三大盟國為確保印太地區持久和平的重要政策。口氣十分強硬，這也是美國在1958年輸出核潛艦技術給英國之後，首度再輸出核潛艦技術，明顯有以結盟來洗刷阿富汗轍軍之恥的意向。通篇講話雖未提及中國，但指涉的目標極為明顯，可見美方抗中的用心之深。而此一結盟可能引發印太地區新一輪的軍備競賽。

在歐盟方面，依照上述的《聯合通訊》所述，由於印太地區日益增長的經濟和政治影響力，對歐盟的戰略日益重要。因此，歐盟有意加強海軍的存在與聯合演習，以保護該地區的航行自由。但在對於中國方面，歐盟特別強調對印太地區的態度是合作而非對抗，還將尋求與中國的多方面接觸，以便解決共同的挑戰，比如氣候和環境變化等。歐盟的態度相對美國比較和緩。

其實，拜登急於結盟的表現，明顯可以看出是美國在阿富汗轍軍之後，急於想在外交上扳回一城，並藉與北京的抗爭，重拾盟友信心，重新站上國際領導地位，並將與中國交惡的澳洲推向前台。

從美中領導人拜登和習近平通話後，拜登的一系列布局來看，美中對抗的態勢並未緩和，反而可能更加激烈。對一味傾美的蔡政府來說，未來不管是主動抗中或被動配合美國抗中，都必須承受北京更大的壓力，蔡政府須嚴防兩岸關係進入暴風期。

尤其若美國和歐盟同時或先後宣布同意我駐外單位更名，那就等於把北京逼到牆角，台灣將直接受害。歐美逼宮中國的一場完美風暴正在醞釀中，而台灣卻已首當其衝。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任教授）