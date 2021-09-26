上周剛過的中秋連假，首日便是918，大陸多個城市皆鳴警笛，牢記慘遭日軍蹂躪的國恥日。然而，被「去中國化」的台灣社會，卻還自命清高地嘲諷大陸的愛國主義，渾然不知日本右翼死灰復燃，最後被犧牲者就是台灣。

細觀拜登上台後日本高層的表態，顯然對台灣問題展現濃厚「興趣」，表面上關心台海穩定，更多卻是利用兩岸衝突，擴充其在東亞地緣政治的角色。眾所皆知，日本依《戰後和平憲法》，根本無權發動戰爭，但自安倍2012年二度執政以來，便積極利用美國「重返亞太」，先在東海製造事端，進而解釋憲法，擴充「自衛權」定義，企圖將台灣納入美日安保聯盟，增加更多掣肘大陸的戰略空間。

去年安倍請辭後，接任的菅義偉缺乏安倍的威望與能力，其他激進的日本右翼也就更加蠢蠢欲動。日本副相麻生太郎便鼓吹，一旦台海生變，美日應聯手「防衛」台灣。安倍胞弟、日本防衛大臣岸信夫也鼓噪「台灣有事，日本也難置身事外」，同時又留下伏筆，稱日本對台可有的軍事行動很多，「撤僑」也是其中一種，給自己回旋台階。

刺激日本急於介入台海的原因，可分遠因與近因來看。遠的來說，日本在明治維新以後，就有感國土狹小、發展受限，因而制定計畫，一步步對外侵略，若非後來得意忘形，急於占領整個東亞，恐怕東北、台灣至今都難以光復。現下全球氣候不斷暖化，有預言日本部分國土恐被淹沒，這又激化了日本右翼重燃擴張的意圖。

近的來說，美國因國力衰落喪失自信，致使國內政客、軍火商積極哄抬「台灣牌」，同時也誘發日本跟著煽動中美及兩岸對立。事實上，戰後幾十年美國對日本的作用，既讓日本在美日安保下維持現狀，也局限了日本在東亞的發展。近年來，從川普的單邊主義，再到拜登撤出阿富汗，日本擔憂美國色厲內荏，卻也想利用台海緊張態勢從中牟利。

美、日都樂見兩岸衝突升高的算盤，使得島內玩弄「抗中保台」的民進黨覺得情勢大好，得以用美、日政客開出的各種空頭支票，大做對島內民眾洗腦的「大內宣」。因此，在台灣大鬧疫苗荒的當下，民進黨及其側翼仍沉迷於炒作對抗大陸，不只頻頻與美勾結挑戰兩岸紅線，最近更做起蔡英文和日本右翼議員對話的政治秀，挑釁大陸神經。

如今的情勢便是極其弔詭的「連環套」，美、日皆慫恿台灣站上「抗中」第一線，然而一旦真的兵凶戰危、擦槍走火，日本想的是躲在美國後頭，而真正負責打仗的美軍又不願做無謂犧牲。最近揭露的內幕才指出，就在川普任期的最後幾天，一度還釋出高級官員訪台的風聲，結果美參謀長聯席會議主席及時致電解放軍高層，強調絕不與中國交火。對了解實際情況的美國將領來說，中國大陸已研發出自己的定位系統，也有直接攻擊美國本土的能力，所以美軍高層才會在國會證稱「必須避免與中國交戰」，強調這才符合美國的國家利益。

答案已經相當明確，美國政客、軍火商「不嫌事大」，是因他們就是靠兩岸對立販賣仇恨，不但轉移美國國內的社會問題，還能賺取台灣孝敬的「保護費」。如今日本右翼再插一腳，台獨政客又多了份大內宣的材料，島內媒體也跟著愚弄人民， 製造「美日確保台海安全」的假象，可憐多數人民也跟著麻痺自己，孰不知這是將台灣人推入火坑，為了美國、日本及台獨政客的利益，賠上我們的生存發展。

兩岸同胞本都是中國人，早年對立是為競爭振興中華的正統，而今大陸已用實踐將中華民族帶上復興之路，台灣堅持所謂的「民主自由」，卻只是在成全政客與財閥倚靠美日、升官發財的勾當。台灣經濟明擺著依賴大陸，大陸也願意給台灣人無限寬廣的空間，可台灣人卻將大筆鈔票拿來對抗大陸，陷入與大陸軍備競賽的死循環，難道真是不到黃河心不死，偏要作死才甘願嗎？

（作者為新黨前主席）