被害人PO出嫌犯被逮的影片，男子手機內還有其他女遊客的裙底照片。（視頻截圖／北京日報）

北京環球影城於20日盛大開幕，吸引不少中國當地的民眾前往遊玩，在網路上也可以看到許多觀眾與變形金剛角色「威震天」（台譯密卡登）與觀眾搞笑互動的片段。但是近日卻傳出有環球影城的員工拿手機偷拍女性遊客的裙底風光，事後雖然該名員工遭到逮捕，但現又傳出環球影城園方處理此事態度冷淡，甚至意圖以「免費遊玩一次」來做為補償，讓受害女性大為光火。

一名署名為「我不愛吃肉啊meat」的女網友日前在網路上發文，表示自己在23日與朋友一同前往北京環球影城遊玩，在欣賞花車遊行時，自己的短裙遭一名男子掀開後偷拍，後來該名男子在逃跑時被其他遊客給攔截，之後眾人就直接報警請求協助。

該名女網友指控，在調查期間，北京環球影城不僅不願意配合警察調查，甚至還拒絕派人前往警局處理，是直到警察從男子身上搜出環球影城的工作證之後，北京環球影城的態度才有所改變。

但即便如此，在與女網友討論補償方案時，園方的態度依舊冷淡，甚至竟然希望以「免費遊玩一次」作為補償，而該名女網友對於北京環球影城的態度與條件感到十分生氣，目前是要求證實偷拍男子是否為北京環球影城員工，以及要求北京環球影城公開道歉。

之後北京環球影城於26日正式公開回應，除了對該名女網友致歉外，同時也確認該名偷拍男子是環球影城員工，目前已經終止與該名員工的勞動契約，並予以辭退。之後也會成立專案小組來協助警方配合調查工作。