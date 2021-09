中華戰略學會研究員張競。(資料照片)

蔡英文總統日前在凱達格蘭論壇提到,台灣不走向軍事對抗,盼與「鄰國」在和平、穩定、且互惠的原則下共存,引發把大陸為鄰國、是否改變兩岸關係現狀的爭議。中華戰略學會研究員張競今(4日)在臉書提出,蔡英文講稿英文版本與中文譯文,並說「請問刻意將neighbors 翻譯成『鄰國』,到底總統府要布個什麼局?」

張競在臉書提出蔡,英文的英文講稿中,關鍵文字為,「And our effort doesn't end here. Taiwan is also fully committed to collaborating with its neighbors to prevent armed conflict in the Taiwan Strait and the East and South China Seas.」;依總統府發布的中文譯文關鍵文字為,「臺灣的努力不止於此。我們也致力與鄰國合作,防止臺灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突。我們不走向軍事對抗,盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存,並堅持捍衛我們的民主和生活方式。」

對此,張競提出多個疑問,包括刻意將neighbors 翻譯成「鄰國」,到底總統府要布個什麼局?還是總統府幕僚沒有政治敏感度?還是總統府幕僚眼中只有政治算計,都不認識這個英文字嗎?

張競強調,鄰國是「neighboring countries」,原來英文稿件用「neighbors」是非常精準,亦是充滿智慧用字,不去挑釁與無謂撩撥北京, 但不悖離政治現實,「但是在中文譯本刻意翻譯成『鄰國』,卻是惡質與拙劣無比之取巧」。