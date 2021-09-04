國防部在8月31日公布了一份《中共軍力報告書》與《五年兵力整建及施政計畫報告》，這應是歷年來在這樣的國防報告中，首度清楚的指出：對岸解放軍「現階段已具備對第一島鏈以西區域軟、硬殺電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力，可結合網軍啟動有線、無線的全球網路攻擊，初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系的能力，對我威脅甚鉅。」而且這份台灣自己評估的台海情勢報告，在美軍撤退阿富汗行動的同時間公布，當然對台灣社會產生震撼人心的結果。

另外，值得一提的就是根據這份報告書所指出中共犯台的7個可能時機，包括台灣宣布獨立、明確朝向獨立、內部動盪不安、獲得核子武器、兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入島內事務、外國兵力進駐等項，應該是說明台灣防務部門對中共來犯的一些前提因素，也並非完全在狀況之外。

習近平在今年8月1日慶祝中國解放軍建軍90周年大會上發表演講時就提到：「我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去，誰都不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果。」同樣的，李克強在今年3月在北京「兩會」期間做政府工作報告時也表示過，「堅決反對和遏制台獨分裂活動，絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去。」廈門大學教授劉國深有過分析，說明中國在軍事上的準備越來越充份，越來越有能力維護國家領土主權完整。

巧的是，就在同一天，蔡英文總統在「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」致詞中表示，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存。」這個「鄰國」一詞提出，到底是指向誰？應是不言而明，國民黨質疑是「兩國論」的翻版。儘管蔡英文在英文致詞中，把「鄰國」一詞的原文是用neighbors表示，可能指的不止一個。本來這是很容易在後續解釋裡，只要說明「不是針對中國」或能交代過去的，可惜民進黨發言人顏若芳沒有把握機會說清楚，只平淡表示「蔡總統執政以來態度很清楚，就是領導國家善盡區域責任，穩定兩岸和平現狀」，逐讓外界的誤解就一直定格在「鄰國」的稱呼上。

或許，這也可能是蔡英文刻意要朝「鄰國」方向邁進，所以沒有交代下屬要澄清。其實在過去5年任內，蔡英文持續使用「中華民國台灣」這個未經憲法核定的國名，而且企圖採用這個有凸顯台灣主權的稱號來取代「中華民國」。另外，蔡英文更在2016年1月18日接受「英國廣播公司」專訪時，強調了「我們沒有需要再次宣布自己為獨立國家，因為我們已經是獨立的國家了，我們稱自己為中華民國台灣。」嚴格來說，這實際上就是一個企圖偷渡到「台灣實質獨立」的手法。

所以，以蔡英文多次變更正式國名，早已實質觸及了「台灣宣布獨立」或「明確朝向獨立」，印證了「國防部報告書」中所指出中共犯台的七個可能時機的前二項，在這情況下，民眾怎會尚感到蔡會帶領台灣走在「穩定兩岸和平現狀」的環境裡？

兩岸對抗的情勢本已繃緊，現在出現了民進黨執政當局顯然準備「蠻幹」，想不憂慮都已經是很難。加上歐洲議會外交委員會剛在9月1日建議將歐洲經貿辦事處正名為「歐盟駐台灣辦事處」。另一則在今年8月，立陶宛政府也宣布允許台北可在年底之前，以「台灣」名義在立陶宛設立「代表處」。這些發展湊巧都是以「台灣」為名，北京當然不會高興，可能就藉反獨用兵手段來斬斷台灣當局處心積慮蔓延的做法，將不令人感到出奇。

（作者為前文化大學社科院院長）